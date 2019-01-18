Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года

Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%, сообщили на сайте президента Беларуси.

Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.

Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать:

оклад,

стимулирующие выплаты,

компенсирующие выплаты.