Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года

Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%, сообщили на сайте президента Беларуси.
Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.
Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать:
- оклад,
- стимулирующие выплаты,
- компенсирующие выплаты.
В соответствии с документом, при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.