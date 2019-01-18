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Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года

19.01.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года
Фото из открытых источников

Документом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%, сообщили на сайте президента Беларуси.

Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.

Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать:

  • оклад, 
  • стимулирующие выплаты,
  • компенсирующие выплаты.  

В соответствии с документом, при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций. 

Порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси изменится с 2020 года
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18 января глава государства подписал Указ №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».
 
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