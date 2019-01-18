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На спасение ребёнка, провалившегося в колодец в Испании, может потребоваться ещё несколько дней
Новости Испании. Неподалёку от испанского города Малага продолжается операция по спасению двухлетнего ребёнка, который упал в колодец глубиной 107 метров.
Мальчик упал в колодец диаметром 25 см 13 января. По словам инженера-спасателя Хуана Лопеза Эскобара на спасение ребёнка может потребоваться ещё не один день. К малышу пытаются пробраться при помощи вертикальных и горизонтальных туннелей.
Как отмечает Лопез, подобные туннели обычно роются несколько месяцев, однако в данном случае их выкопают за пару дней. Немало хлопот технике доставляет характер местности, на анализ почвы требуется дополнительное время.
Чтобы проанализировать взятые пробы и подготовить платформу для работы, требуется 48 часов. Скорость копания зависит от типа почвы и её рыхлости. Поскольку существует угроза обрушения грунта, на последнем этапе работ спасателям придётся копать вручную.
Ранее спасатели надеялись пойти более простым путём. Они
В операции задействованы около 100 сотрудников спецслужб. С семьёй мальчика работают психологи. Известно, что родители малыша два года назад потеряли первого ребёнка из-за несчастного случая.
На неделе мы сообщали, что поиском мальчика занимаются не только спасатели, но и инженеры, геологи, военные.
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Новости Испании. Неподалёку от испанского города Малага продолжается операция по спасению двухлетнего ребёнка, который упал в колодец глубиной 107 метров. ...
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