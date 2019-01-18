В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси

Новости Беларуси. Днём 18 января в одном из многоквартирных домов Мозыря случился взрыв.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в трёхкомнатной квартире девятиэтажки вспыхнула газовоздушная смесь без последующего горения. Во время инцидента 59-летний владелец квартиры был дома вместе с женой.



Фото: Гомельское ОУМЧС

По предварительным данным, мужчина на балконе кухни огнём обрабатывал тушку птицы при помощи ручной газовой горелки ёмкостью 0,5 л. Предполагается, что во время обработки в газовом баллончике образовалась брешь. С целью устранения неисправности гражданин пришёл на кухню с газовой горелкой и положил её в мойку. Далее в помещение вошла жена и включила свет. Произошла вспышка газовоздушной смеси.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Повреждено остекление четырёх оконных проёмов в квартире. Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не обнаружено. Горения не было, эвакуация жильцов не потребовалась, никто не пострадал.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Причина произошедшего выясняется. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации ручной газовой горелки.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Летом 2018 года в Гомеле произошла вспышка газа.