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В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси

19.01.2019 09:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 18 января в одном из многоквартирных домов Мозыря случился взрыв.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в трёхкомнатной квартире девятиэтажки вспыхнула газовоздушная смесь без последующего горения. Во время инцидента 59-летний владелец квартиры был дома вместе с женой.  

В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси
Фото: Гомельское ОУМЧС  

По предварительным данным, мужчина на балконе кухни огнём обрабатывал тушку птицы при помощи ручной газовой горелки ёмкостью 0,5 л. Предполагается, что во время обработки в газовом баллончике образовалась брешь. С целью устранения неисправности гражданин пришёл на кухню с газовой горелкой и положил её в мойку. Далее в помещение вошла жена и включила свет. Произошла вспышка газовоздушной смеси.  

В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси
Фото: Гомельское ОУМЧС  

Повреждено остекление четырёх оконных проёмов в квартире. Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не обнаружено. Горения не было, эвакуация жильцов не потребовалась, никто не пострадал.  

В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси
Фото: Гомельское ОУМЧС  

Причина произошедшего выясняется. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации ручной газовой горелки.  

В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси
Фото: Гомельское ОУМЧС  

Летом 2018 года в Гомеле произошла вспышка газа. 

В инциденте пострадал один человек – подробнее здесь.  
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Днём 18 января в одном из многоквартирных домов Мозыря случился взрыв.   По сведениям Гомельского ОУМЧС, в трёхкомнатной квартире девятиэтажки...
 
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