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Цитата дня: "Кто о чем, а Лукашенко — прежде всего о власти"
Фото: Reuters
Александр Лукашенко не был бы сам собой, если бы не экстраполировал белорусско-российский конфликт на ситуацию внутри Беларуси, отмечает политолог в комментарии на
И приводит «этот прекрасный пассаж»:
– Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо.
«Перевожу на понятный язык. В условиях напряженных отношений с Россией не дай бог посягать на мою власть, раскачивать лодку. Если не хотите, чтобы было так, как в Украине, поддерживайте меня во время двух избирательных кампаний. Кто о чем, а Лукашенко — прежде всего о власти», — отмечает Валерий Карбалевич.
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Политолог Валерий Карбалевич перевел слова Александра Лукашенко на понятный язык.
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