ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России остановлено производство "Мерседесов"

19.01.2019 12:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
На предприятии Группы ГАЗ приостановлен выпуск Sprinter Classic. В компании назвали причину простоя.

Лидер сегмента коммерческих автомобилей, Mercedes Sprinter, не производится в Нижнем Новгороде из-за технических сложностей: отсутствуют важные компоненты. Как сообщает "Коммерсантъ", сборка была приостановлена некоторое время назад, но когда именно, в Mercedes не уточняют. Не раскрывают в компании и то, из-за каких деталей пришлось ввести режим простоя. По одним данным, производство прекратилось еще в июле, и в течение следующих месяцев дилеры испытывали нехватку автомобилей. По другой информации, "Спринтеры" перестали сходить с конвейера совсем недавно. Представитель Daimler в разговоре с газетой заявил, что компания работает над поиском альтернатив и надеется на скорое возобновление производства.

Напомним, Mercedes Sprinter выпускался на ГАЗе с 2013 года, а уровень локализации достигал 50%. В 2018 году продажи "Спринтеров" сократились на 3%, до 5,1 тыс. экземпляров. Автомобили российской сборки поставлялись в Беларусь и Армению.

Как сообщал "Авторамблер", в апреле 2019 года откроется завод Mercedes в Подмосковье в индустриальном парке "Есипово". Строительство началось в июне 2017 года, а объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн евро. Предполагается, что ежегодно с конвейера будут сходить 25-30 тыс. автомобилей. На новом заводе наладят сборку кроссоверов GLE, GLC и GLS, а также моделей E-класса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии Группы ГАЗ приостановлен выпуск Sprinter Classic.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп Тамары Глоба на февраль 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика