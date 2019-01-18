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Лидер сегмента коммерческих автомобилей, Mercedes Sprinter, не производится в Нижнем Новгороде из-за технических сложностей: отсутствуют важные компоненты. Как сообщает, сборка была приостановлена некоторое время назад, но когда именно, в Mercedes не уточняют. Не раскрывают в компании и то, из-за каких деталей пришлось ввести режим простоя. По одним данным, производство прекратилось еще в июле, и в течение следующих месяцев дилеры испытывали нехватку автомобилей. По другой информации, "Спринтеры" перестали сходить с конвейера совсем недавно. Представитель Daimler в разговоре с газетой заявил, что компания работает над поиском альтернатив и надеется на скорое возобновление производства.Напомним, Mercedes Sprinter выпускался на ГАЗе с 2013 года, а уровень локализации достигал 50%. В 2018 году продажи "Спринтеров" сократились на 3%, до 5,1 тыс. экземпляров. Автомобили российской сборки поставлялись в Беларусь и Армению.Как сообщал, в апреле 2019 года откроется завод Mercedes в Подмосковье в индустриальном парке "Есипово". Строительство началось в июне 2017 года, а объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн евро. Предполагается, что ежегодно с конвейера будут сходить 25-30 тыс. автомобилей. На новом заводе наладят сборку кроссоверов GLE, GLC и GLS, а также моделей E-класса.