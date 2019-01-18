Гороскоп Тамары Глоба на февраль 2019



Тамара Глоба

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Противоречивый месяц для Овнов. С одной стороны, их энергетический потенциал будет стремиться к максимуму, что дает возможность одним махом решить множество проблем. Но, с другой стороны, возрастает вероятность получить эмоциональное выгорание в результате перенапряжения. В таких условиях очень важно найти баланс, чтобы осуществление задуманных планов не обернулось сильным стрессом. Хорошо, если рядом окажется человек, готовый в нужную минуту предложить психологическую поддержку. Самой сложной в этом плане станет первая декада февраля. Постепенно ситуация стабилизируется, однако пускать все на самотек не рекомендуется.Тельцам для их же пользы показан активный образ жизни. Последний зимний месяц приготовил им немало сюрпризов, но получить их просто так не удастся. Во-первых, нужно чаще выбираться из дома. Именно в процессе неформального общения представители земной стихии сделают для себя важное открытие или станут обладателями ценных сведений. Во-вторых, Тельцам надо обязательно находить время на отдых. Если они не прислушаются к этому совету, в ближайшее время их ждет переутомление и ощущение недомогания. Наконец, нельзя забывать и о личной жизни. Одиночки имеют все шансы отметить день влюбленных в приятной компании.В феврале 2019 Близнецам стоит сосредоточиться на краткосрочных планах. Для работы на перспективу период подходит в меньшей степени. Если разобраться с текущими задачами в течение месяца не получится, в будущем придется приложить гораздо больше усилий для успешного завершения накопившихся дел. Рисковые мероприятие целесообразно провести в течение первой декады. В середине месяца можно привлечь единомышленников и инвесторов. Последняя неделя потребует от Близнецов активного участия в семейной жизни. Не исключено, что о помощи попросят близкие родственники.В конце зимы акценты сместятся в сторону межличностных взаимоотношений. Первые две недели подходят для налаживания контактов с коллегами. Проще будет получить одобрение руководства, деловые переговоры также окажутся успешными. В середине месяца активизируется личная жизнь Раков. Они сами станут инициировать встречи со старыми друзьями, знакомиться с новыми людьми, всячески проявлять социальную активность. Многие свободные представители этого знака ощутят готовность к романтическим отношениям.В феврале Львам придется проявить гибкость и умение договариваться. Привычные методы окажутся уже не такими эффективными. Приветствуется нестандартный подход, объединение в альянсы, умение лавировать и приспосабливаться к обстоятельствам. Представители этого знака имеют все шансы укрепить финансовые позиции, однако контроль над расходами придется усилить. В середине месяца Львы могут потратить гораздо больше, чем планировали. В личной жизни особых изменений не предвидится. Романтические отношения будут развиваться по нарастающей, но форсировать события не стоит.Последний зимний месяц станет для Дев по-настоящему жарким. Все пойдет не так, как они хотели бы. В большинстве случаев им удастся так или иначе добиться своего, но победа будет стоить немалых усилий и даже жертв. Изменить ситуацию можно, если с первых чисел февраля взять на себя роль лидера. Тогда Девам не придется подстраиваться под новые условия, поскольку они сами начнут диктовать их. Этот совет распространяется на все сферы жизни, в том числе профессиональную и любовную. Представители земной стихии просто должны поверить в себя и перестать бояться принимать ответственные решения относительного своего будущего.В феврале приоритетной темой для Весов станут деньги. Тем, кто имеет накопления, гороскоп рекомендует заняться составлением инвестиционного портфеля. Остальные могут попробовать монетизировать свои навыки или поискать способы дополнительного заработка. Даже продажа личных вещей окажется успешной. Повезет также Весам, имеющим собственный бизнес. Для них этот месяц станет очень важным с точки зрения возможности расширения и увеличения оборота. В этих вопросах звезды советуют меньше слушать чужие советы и больше полагаться на собственный опыт.В жизнь Скорпионов вмешается их прошлое. Возможно появление друга детства или бывшей любви, отголоски далеких событий, возврат к старым проблемам. Нельзя сказать, что представители водной стихии обрадуются этому, но просто проигнорировать такой факт не удастся. Вторая половина февраля благоприятна для профессионального развития. Скорпионы смогут проявить себя и блестяще выйдут из затруднительного положения. Карьеристам рекомендуется не сидеть на месте, а активно вмешиваться в ход событий, чтобы заработать больше бонусов в свою копилку. Успешными также окажутся служебные поездки и командировки.Достаточно спокойный период наступает для Стрельцов. Некоторым она даже покажется скучным и застойным. В начале месяца стоит уделить внимание здоровью. Иммунитет представителей огненной стихии будет несколько ослаблен, что влечет за собой соответствующие риски. Необходимо прислушаться к сигналам, которые посылает организм. Вторая декада акцентирует внимание на любовной сфере. Подходящее время для активных действий и наступательной тактики. В жизни семейных Стрельцов на повестке окажутся материальные вопросы. Конец февраля благоприятен для покупок, в том числе крупных.Козерогам будет не до отдыха. Они попадут в самый центр событий и возьмут развитие ситуации под свой чуткий контроль. Грядут перемены на рабочем месте. С большой долей вероятности произойдут кадровые перестановки. Некоторые представители этого знака получат заманчивое предложение от потенциального работодателя. Не исключена кардинальная смена деятельности. Хоть Козероги и не любят разного рода новшества, сейчас реформы для них как никогда актуальны. В течение последней недели февраля настоятельно рекомендуется избегать двусмысленных ситуаций.Водолеи ощутят внутренне спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. Позитивный настрой поможет им избежать серьезных проблем и игнорировать мелкие недоразумения. В целом период характеризуется как благоприятный, наполненный положительной энергетикой. В первой половине месяца люди, рожденные под этим знаком, почувствуют себя счастливчиками. Удача временно станет их спутником, увеличивая шансы на успех даже в безнадежных мероприятиях. Вторая половина февраля больше подходит для созидания и восстановления, например, испорченных отношений с близким человеком. Приветствуется проявление инициативы.В феврале 2019 Рыбам стоит направить свою энергию на воплощение интересных задумок, заняться творчеством или развитием иных навыков. Период идеален для самореализации и самовыражения. Новыми красками заиграет личная жизнь. Представители этого знака почувствуют усиление внимание со стороны противоположного пола. Начавшиеся в этот период отношения имеют хорошие перспективы. Семейные Рыбы почувствуют поддержку домочадцев. Обстановка поспособствует их хорошему настроению и вдохновению. Последняя неделя преподнесет приятный сюрприз или долгожданное известие.