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В ряду Geely появится соперник Renault Arkana - кроссовер на платформе Volvo XC40

19.01.2019 12:03 — Разное | UDF  
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Фото: Geely
Сегмент купе-кроссоверов, в котором еще недавно были представлены только несколько премиум-брендов, активно расширяется – производители пытаются привлечь более молодую аудиторию. Среди них и китайская Geely, обнародовавшая фотографии своего купейного SUV, созданного на платформе CMA.

Пока в компании ограничилась публикацией тизеров обычного варианта и изображений "заряженной" версии, которая отличается агрессивным аэродинамическим обвесом и другими элементами внешнего оформления, сообщает "За рулем".

В ряду Geely появится соперник Renault Arkana - кроссовер на платформе Volvo XC40


В ряду Geely появится соперник Renault Arkana - кроссовер на платформе Volvo XC40

Под капотом спортивной версии ожидается двухлитровый двигатель Volvo мощностью 238 л.с., обычная же вариант модели, пока известной под заводским индексом FY11, будет доступен с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 177 л.с. (этот двигатель известен по соплатформенному кроссоверу Volvo XC40, но там он выдает 156 л.с.). Кроме того, по крайней мере на китайском рынке, будет доступна гибридная модификация купе-SUV от Geely.

В ряду Geely появится соперник Renault Arkana - кроссовер на платформе Volvo XC40

Производитель пока не раскрывает остальные данные, но благодаря данным из базы министерства промышленности Китая известно, что длина FY11 составляет 4605 мм, а колесная база равна 2700 мм. Машину, вероятнее всего, широкой публике представят уже в апреле, в продажу в Китае она поступит летом. А вот другим рынкам придется подождать около года.

 
 
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Сегмент купе-кроссоверо активно расширяется.
 
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