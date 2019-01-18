День жестянщика в Минске За сутки в столице случилось 172 ДТП

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сообщили

отмечают представители ведомства.За это время было зафиксировано только одно ДТП с пострадавшим. У девушки, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, предварительно диагностировали ушиб стопы.