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День жестянщика в Минске За сутки в столице случилось 172 ДТП
Иллюстрация: РИА Новости
«Большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования. Несомненно, погода внесла коррективы в дорожную обстановку», — отмечают представители ведомства.
За это время было зафиксировано только одно ДТП с пострадавшим. У девушки, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, предварительно диагностировали ушиб стопы.
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18 января из-за неблагоприятных погодных условий минские дороги покрылись корочкой льда.
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