"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель



Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com

В личном микроблогеопубликовала две короткие видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов. Слева от красотки виднеется деревянная купель.Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду.После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.– подписала публикацию Волочкова.В комментариях фанаты отметили, что балерина соблюла не все традиции: не перекрестилась как положено, окунулась не полностью, к тому же полуголая. Также неизвестно, была ли освещена вода в домашней купели звезды.– писали интернет-обыватели.