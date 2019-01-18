Пугачеву ждет операция



Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

– успокаивает читателейясновидящаяПо ее словам, о своих недугахпрекрасно знает и предпринимает все меры. Но год для нее, в плане здоровья, действительно тяжелый.– сказала гадалка.Ясновидящую обеспокоил лишь один факт: Примадонна часто соглашается на рискованные вмешательства ради красоты.– сказала она.