В Минске занесло троллейбус, он скользил боком около ста метров



Скриншот с видео tut.by

tut.by

Происшествие произошло в пятницу вечером на проспекте Пушкина, троллейбус ехал со стороны улицы Ольшевского в сторону улицы Тимирязева. Водитель сумел удержать транспортное средство на дороге, он едва разминулся со столбом и остановился. По предварительной информации, пострадавших нет.