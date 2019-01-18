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В Минске занесло троллейбус, он скользил боком около ста метров
Скриншот с видео tut.by
Происшествие произошло в пятницу вечером на проспекте Пушкина, троллейбус ехал со стороны улицы Ольшевского в сторону улицы Тимирязева. Водитель сумел удержать транспортное средство на дороге, он едва разминулся со столбом и остановился. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Происшествие произошло в пятницу вечером на проспекте Пушкина.
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