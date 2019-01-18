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Ночью в субботу в Беларуси ожидается до 10 градусов мороза
Фото: Reuters
Кратковременный снег возможен лишь местами. Ветер прогнозируется западный, 4-9 метров в секунду, в некоторых районах порывами до 14 м/с.
В воскресенье сохранятся схожие погодные условия, а в понедельник-вторник ещё больше похолодает.
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Ночью в субботу, 19 января, в Беларуси ожидается от 4 до 10 градусов мороза.
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