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В Минске горело здание Банка развития. Эвакуированы 500 человек
Фото: МЧС
Однако помощь спасателей в тушении пожара не потребовалась: возгорание быстро ливидавали сотрудники банка, воспользовавшись огнетушителем. Позже выяснилось, что загорелась изоляция электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла) в помещении архива на седьмом этаже здания.
После поступления сигнала о пожаре сработала система спринклерного водяного пожаротушения и система дымоудаления. Персонал оповестили о пожаре, эвакуировали 500 человек. Пострадавших нет.
Поврежден файнкол, закопчено помещение архива. Вероятной причиной происшествия называют короткое замыкание.
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В Минске горело здание-"кристалл" Банка развития, которое располагается на проспекте Машерова.
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