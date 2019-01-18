ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске горело здание Банка развития. Эвакуированы 500 человек

19.01.2019 11:30 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: МЧС
В Минске горело здание-"кристалл" Банка развития, которое располагается на проспекте Машерова. Как сообщает пресс-служба столичного городского управления МЧС, сообщение о задымлении в здании поступило в 18 января в 10:46, а сотрудники МЧС были на месте в 10:50.

Однако помощь спасателей в тушении пожара не потребовалась: возгорание быстро ливидавали сотрудники банка, воспользовавшись огнетушителем. Позже выяснилось, что загорелась изоляция электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла) в помещении архива на седьмом этаже здания.

После поступления сигнала о пожаре сработала система спринклерного водяного пожаротушения и система дымоудаления. Персонал оповестили о пожаре, эвакуировали 500 человек. Пострадавших нет.

Поврежден файнкол, закопчено помещение архива. Вероятной причиной происшествия называют короткое замыкание.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске горело здание-"кристалл" Банка развития, которое располагается на проспекте Машерова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Три беларуских стартапа стали лучшими на крупном американском конкурсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика