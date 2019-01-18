В Минске горело здание Банка развития. Эвакуированы 500 человек



Фото: МЧС

сообщает

Однако помощь спасателей в тушении пожара не потребовалась: возгорание быстро ливидавали сотрудники банка, воспользовавшись огнетушителем. Позже выяснилось, что загорелась изоляция электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла) в помещении архива на седьмом этаже здания.После поступления сигнала о пожаре сработала система спринклерного водяного пожаротушения и система дымоудаления. Персонал оповестили о пожаре, эвакуировали 500 человек. Пострадавших нет.Поврежден файнкол, закопчено помещение архива. Вероятной причиной происшествия называют короткое замыкание.