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«Увеличение веса на 4 кг приводит к повышению систолического давления на 4 мм»

19.01.2019 12:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Врач привела статистику в программе «Специальный репортаж».

«Увеличение веса на 4 кг приводит к повышению систолического давления на 4 мм»

Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического диспансера:
Увеличение веса на 4 килограмма всего лишь приводит к повышению систолического артериального давления на 4 мм ртутного столба. Представьте себе, если человек поправляется на 20 килограммов.

«Я худею». Специальный репортаж
 
 
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Новости Беларуси. Врач привела статистику в программе «Специальный репортаж». Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического...
 
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