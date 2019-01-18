«Увеличение веса на 4 кг приводит к повышению систолического давления на 4 мм»

Новости Беларуси. Врач привела статистику в программе «Специальный репортаж» .





Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического диспансера:

Увеличение веса на 4 килограмма всего лишь приводит к повышению систолического артериального давления на 4 мм ртутного столба. Представьте себе, если человек поправляется на 20 килограммов.