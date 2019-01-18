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«Увеличение веса на 4 кг приводит к повышению систолического давления на 4 мм»
Новости Беларуси. Врач привела статистику в программе
Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического диспансера:
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Новости Беларуси. Врач привела статистику в программе «Специальный репортаж». Инесса Дорфман, врач-эндокринолог Витебского областного эндокринологического...
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