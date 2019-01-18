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Чем опасны мочегонные и слабительные при похудении?

19.01.2019 12:48 — Разное | СТВ  
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Ещё ни один учёный в мире не придумал таблетку для похудения. Не стоит уповать на ягоды годжи, чаи для контроля веса или БАДы.

Чем опасны мочегонные и слабительные при похудении?

Биологически активные добавки к пище помогают в борьбе с лишним весом только при грамотном подходе, рассказали в программе «Специальный репортаж». Но некоторые люди умудряются есть их пригоршнями. Да что уж говорить, в погоне за красивой фигурой девушки «подсаживаются» на мочегонные и даже слабительные средства.

Чем опасны мочегонные и слабительные при похудении?

Евгения Переплётова, провизор:
Жировая ткань никуда не уходит. И после того, как человек прекращает принимать мочегонные средства, жидкость возвращается даже после стакана воды. Человек нагружает больше почки.

Также побочным эффектом является вымывание калия, магния из организма, что может приводить к судорогам.

По поводу слабительных – то же самое. Нарушает моторику кишечника. Может наблюдаться уже атония кишечника.

«Я худею». Специальный репортаж
 
 
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Ещё ни один учёный в мире не придумал таблетку для похудения. Не стоит уповать на ягоды годжи, чаи для контроля веса или БАДы.
 
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