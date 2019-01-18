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Чем опасны мочегонные и слабительные при похудении?
Ещё ни один учёный в мире не придумал таблетку для похудения. Не стоит уповать на ягоды годжи, чаи для контроля веса или БАДы.
Биологически активные добавки к пище помогают в борьбе с лишним весом только при грамотном подходе, рассказали в программе
Евгения Переплётова, провизор:
По поводу слабительных – то же самое. Нарушает моторику кишечника. Может наблюдаться уже атония кишечника.
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Ещё ни один учёный в мире не придумал таблетку для похудения. Не стоит уповать на ягоды годжи, чаи для контроля веса или БАДы.
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