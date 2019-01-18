Как посчитать индекс массы тела?

Новости Беларуси. Как понять: полнит зеркало или человека «разнесло»? Обычный математический расчёт, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Врачи это называют индексом массы тела. Необходимо свой вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.





Если получилось 25-30 – у вас избыточная масса тела. Это первый звоночек. 30-35 – уже 1-ая степень ожирения, 35-40 – 2-я, свыше 40 – 3-я.