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«Эти хлебцы я бы не рекомендовала». Почитали этикетки на продуктах с диетологом
Новости Беларуси. Советы по выбору продуктов диетолог дала в программе
Фитнес-диетолог Екатерина сама когда-то носила одежду на 10 размеров больше. Потому как никто понимает, что хорошего человека не должно быть много.
Екатерина Зайцева, фитнес-диетолог:
И помогает, наоборот, отложению жировых клеток, если мы мало занимаемся физической активностью, крахмал сюда входит кукурузный. Жир молочный, сода входит. Короче, эти хлебцы я бы не рекомендовала.
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Новости Беларуси. Советы по выбору продуктов диетолог дала в программе «Специальный репортаж». Фитнес-диетолог Екатерина сама когда-то носила одежду на 10...
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