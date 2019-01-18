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Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?

19.01.2019 12:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Советы тренера – в программе «Специальный репортаж».

Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в одинаковом весе вату и камень. Потому лучший инструмент для измерения не весы, а сантиметровая лента.

Ведь даже 110 килограммов могут выглядеть эстетично.

Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?

Денис за 10 лет сидячей работы набрал 25 килограммов. Так незаметно бывший баскетболист наел «спасательный круг». Как у большинства мужчин, жир скапливался в области живота.

Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?

Но сегодня наш герой может похвастаться даже кубиками на прессе.

Денис Гайдуков:
Тяжело двигаться стало. Вроде, молодой парень относительно, а одышка была. И в один прекрасный момент… Может, даже не сам лично – жене намекал, что надо идти, надо. А самому не хватало сил.

И жена подарила билет в тренажёрный зал на день рождения. Пришлось идти.

Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?

Алексей Сирош, трёхкратный чемпион мира по жиму штанги лёжа:
Тренировки в зале должны в себя включать силовые – это тренажёрчики, допустим. И кардио. То есть, если мы хотим похудеть, кардио у нас должно быть больше.

То есть, в среднем – от 30 до 60 минут после силовых тренировок.

«Я худею». Специальный репортаж
 
 
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Новости Беларуси. Советы тренера – в программе «Специальный репортаж». Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в...
 
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