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Сколько должна длиться кардиотренировка, чтобы похудеть?
Новости Беларуси. Советы тренера – в программе
Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в одинаковом весе вату и камень. Потому лучший инструмент для измерения не весы, а сантиметровая лента.
Денис за 10 лет сидячей работы набрал 25 килограммов. Так незаметно бывший баскетболист наел «спасательный круг». Как у большинства мужчин, жир скапливался в области живота.
Но сегодня наш герой может похвастаться даже кубиками на прессе.
Денис Гайдуков:
Алексей Сирош, трёхкратный чемпион мира по жиму штанги лёжа:
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Новости Беларуси. Советы тренера – в программе «Специальный репортаж». Килограмм жира и килограмм мышц выглядят по-разному. Это всё равно, что сравнивать в...
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