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В сети появился второй вариант рождественской открытки принца Гарри и Меган Маркл

19.01.2019 12:29 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. На днях один из журналистов, которые пишут о королевской семье, опубликовал на своей странице в Instagram второй вариант рождественской открытки принца Гарри и Меган Маркл.  

«Прекрасный ответ их королевских высочеств герцога и герцогини Сассекских в благодарность за мои поздравления им с Рождеством и Новым годом», – написал Брэдли Донован-Бэйрд.  

В сети появился второй вариант рождественской открытки принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/loopycrown3  

В комментариях под публикацией у мужчины спросили, почему ему пришла такая фотография, ведь официально была выбрана другая. На том снимке принц Гарри и Меган Маркл любуются салютом в день своей свадьбы.  

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Брэдли пояснил, что та фотография предназначалась для друзей и людей, которые работают с герцогом и герцогиней Сассекскими. Для представителей общественности, отправлявшим им поздравления с праздниками, был выбран другой снимок.  

Кстати, весьма вероятно, что у герцога и герцогини Кембриджских тоже был второй вариант фотографии для открыток. В ответ на наилучшие пожелания Донован-Бэйрд получил благодарность вместе с портретным фото, на котором принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.  

В сети появился второй вариант рождественской открытки принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/loopycrown3  

Ранее стало известно, что после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в жизни наследника британского престола многое изменилось. Он похудел, похорошел и возмужал. Однако герцог Сассекский остался без спиртного, кофе, чая и постепенно переходит на вегетарианскую диету.  

Некоторые фанаты королевской семьи называют это «жестокостью» – здесь подробнее.  
 
 
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Новости Великобритании. На днях один из журналистов, которые пишут о королевской семье, опубликовал на своей странице в Instagram второй вариант рождественской...
 
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