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В Минске из-за пожара в здании по проспекту Машерова были эвакуированы 500 человек

19.01.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 18 января произошло загорание по проспекту Машерова в Минске.  

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели не наблюдали никаких признаков пожара. Выяснилось, что при помощи огнетушителя с огнём справились работники добровольной пожарной дружины организации.  

В Минске из-за пожара в здании по проспекту Машерова были эвакуированы 500 человек
Фото: Минское ГУМЧС  

Также после поступления сигнала о пожаре сработали системы водяного тушения и дымоудаления. Из здания были эвакуированы полтысячи человек. Никто не пострадал.  

Установлено, что инцидент случился по причине загорания изоляции электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла) в архиве на седьмом этаже сооружения.  

В Минске из-за пожара в здании по проспекту Машерова были эвакуированы 500 человек
Фото: Минское ГУМЧС  

Поврежден фанкойл, закопчено помещение архива. Рассматриваемая версия загорания – короткое замыкание.  

Зимой 2018 года в Столбцовском районе произошёл пожар в «Парке истории Сула». 

Загоревшееся здание было построено в 19 веке – здесь подробнее.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 18 января произошло загорание по проспекту Машерова в Минске.   Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели не наблюдали...
 
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