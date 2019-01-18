Приметы на 19 января: что категорически нельзя делать на Крещение Господне





19 января православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление (Водокрещи).

В народе праздник назвали Водокрещи. Название появилось из-за основных крещенских обрядов – водоосвящения, или водокрещения.

К Крещению готовились еще накануне: мыли избы и тщательно выметали сор, в котором, по мнению наших предков, мог спрятаться чертенок. По поверью, утром перед водоосвящением в воде должны утонуть все чертенята. Вечером по возможности все люди шли в церковь на службу, по окончанию которой совершалось великое водосвятие. Его крестьяне считали торжеством особой важности.

По народным представлениям, ночью накануне Рождества открываются небеса. По поверьям, происходит это в момент, когда Спаситель входит в реку. Знамением этого события является волнение воды в стакане или чашке, которое чаще всего происходит в полночь. Дождавшись этого знака, нужно быстрее идти на улицу.

Приметы на 19 января

Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.

Холодная и ясная погода – к засушливому лету; снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.

Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.

Ясный день – к неурожаю.

В полдень синие облака – к урожаю.

Сильные вихри на Крещение поднимаются – к хорошему роению пчел.

Если день теплый, то хлеб будет густой.

Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Ещё это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.

Полный месяц – к полноводию весной.

Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится ещё несколько недель.

Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца.

Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.

Собаки много лают – будет вдоволь дичи.

День удачен для гадания.

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