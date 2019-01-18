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Крещение 2019: традиции и история праздника

19.01.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Согласно поверьям, сегодня вся вода приобретает чудесные свойства - даже не освященная "официально" церковными служителями

Крещение 2019: традиции и история праздника
Праздник Богоявления Господнего, или Крещения - один из самых важных православных праздников. С ним связаны традиции и обряды, которые передаются из поколения в поколение.

По преданию, в этот день Бог впервые явился людям на берегу реки Иордан сразу в трех ипостасях. Сын Божий пришел, чтобы креститься от Иоанна, Отец засвидетельствовал, что это его Сын, сказав "это Сын мой любимый. Его слушайте", а Дух Божий в виде голубя сошел на него. С этого дня Иисус Христос начал вести проповеди.

Освящение воды и очищение через воду упоминалось еще в Старом Завете. Крещение Иисуса в Иордане является прообразом крещения каждого человека, поскольку смывает первородный грех.

Согласно канонам, крещение должно происходить через полное погружение в воду – таким образом символизируется смерть, а последующий выход из воды – воскрешение.

Однако и через окропление водой человек получает благословение, поскольку крестит не вода, а Господь своим Духом.

В этот день принято освящать воду в открытых источниках, колодцах, в различных емкостях. Считается, что эта вода имеет целебные свойства и может долго храниться, не портиться – ею окропляют помещения, умываются дома, когда нужна Божья помощь в выздоровлении, улучшении атмосферы в доме.

В ночь на 19 января, утром на Крещение и в течение всего дня немало людей приходят к водоемам, чтобы окунуться в них. Поскольку вся вода в этот день приобретает чудесные свойства, купаются не только в местах "официального" освящения церковными служителями.

Праздник Крещения завершает цикл праздников – святок, которые начались с Рождества.

 
 
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Согласно поверьям, сегодня вся вода приобретает чудесные свойства - даже не освященная "официально" церковными служителями
 
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