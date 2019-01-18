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Белорусские дипломаты примерили роль «нормандской четверки»

19.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В честь столетия белорусской дипломатической службы для сотрудников МИДа республики провели необычную экскурсию, передает телеканал «МИР 24».

Во Дворце независимости гостям показали один из главных залов – зеленый. Он известен 16-часовым заседанием «нормандской четверки». Посетители могли не только посмотреть интерьер, но и занять места, где во время переговоров располагались лидеры России, Германии, Франции и Украины.

«Сегодня, в турбулентную эпоху, выжить одному государству самостоятельно непросто. Поэтому надо учавствовать в интеграционных объединениях, получать с этого свои экономические и политические дивиденды, но в то же время ни в коей мере нельзя торговать своим суверенитетом», – сказал Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси.

Столетний юбилей белорусская дипломатическая служба отметит 22 февраля. 



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Для них провели экскурсию по Дворцу независимости, где проходило 16-часовое заседание с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины.
 
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