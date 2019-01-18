Белорусские дипломаты примерили роль «нормандской четверки»

В честь столетия белорусской дипломатической службы для сотрудников МИДа республики провели необычную экскурсию, передает телеканал «МИР 24».

Во Дворце независимости гостям показали один из главных залов – зеленый. Он известен 16-часовым заседанием «нормандской четверки». Посетители могли не только посмотреть интерьер, но и занять места, где во время переговоров располагались лидеры России, Германии, Франции и Украины.

«Сегодня, в турбулентную эпоху, выжить одному государству самостоятельно непросто. Поэтому надо учавствовать в интеграционных объединениях, получать с этого свои экономические и политические дивиденды, но в то же время ни в коей мере нельзя торговать своим суверенитетом», – сказал Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси.

Столетний юбилей белорусская дипломатическая служба отметит 22 февраля.