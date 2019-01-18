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В Киеве ожидают беспрецедентное вмешательство Москвы в украинские выборы

19.01.2019 13:07 — Разное | Интерфакс  
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Первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин прогнозирует беспрецедентное влияние России на ход избирательных кампаний по выборам президента Украины и Верховной Рады в 2019 году.

"Вмешательство Москвы в ход избирательных кампаний грозит стать беспрецедентным. На кону стоит слишком много. Неслучайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двухстороннего сотрудничества до окончания выборов", - написал В.Горбулин в статье, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

При этом, как отмечает эксперт, среди потенциальных кандидатов "на пальцах одной руки" можно пересчитать людей, способных мыслить и просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперед.

"Опасность в том, что среди потенциальных соискателей президентского звания и будущих кандидатов в депутаты - явные либо латентные агенты влияния России, для которых она пытается создать необходимые условия для победы", - полагает В.Горбулин.

Он также отмечает отсутствие у многих из них внятных и понятных программ, стратегического видения будущего, адекватного понимания международной ситуации, осознания степени и характера угрозы, исходящей от России.

В.Горбулин напомнил о широких мобилизационных мероприятиях, которые проводит Россия.

Эксперт не сомневается, что Москва приложит все усилия для того, чтобы создать максимум хаоса на украинских выборах, пугая масштабной интервенцией, осуществляя маневры у границы, а возможно и "осуществляя кровавые провокации".

"Нынешняя задача президента РФ - демонстрация миру, что он готов к любому развитию событий, что, если понадобится, он пойдет до конца. Но неокончательная внутренняя готовность к масштабной войне не означает отказа от эскалации напряжения и новых попыток дестабилизации ситуации", - говорится в статье.

В.Горбулин считает, что для руководства РФ "Украина, Беларусь и Казахстан - это программа минимум". Программа максимум - это не только установление контроля над странами Балтии, создание зон нестабильности в Польше, Румынии, Болгарии, Греции, но формирование таких же зон в Германии, Франции, центральных и южных странах ЕС.

"Готов ли Запад в целом к войне, как к реальному явлению, способному внезапно и резко ворваться в европейскую действительность? Нет, невзирая на постоянную дестабилизацию, осуществляемую Россией. Водораздел между государствами, осознающими реальность угрозы (Литвой, Эстонией, Латвией, Польшей, Британией, скандинавскими странами, отчасти - Словакией и Чехией) и всеми остальными, стал еще глубже. Имитацией действенной реакции становятся многословные декларации, половинчатые резолюции, разнообразные конференции", - полагает эксперт.

 
 
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Первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин прогнозирует беспрецедентное влияние России на ход избирательных кампаний по выборам...
 
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