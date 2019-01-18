Популярный в Беларуси стиральный порошок признали токсичным

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Порошкообразное средство «Ушастый нянь», которое производят в украинском городе Винница, не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю, сообщает Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.По результатам испытаний стирального порошка индекс токсичности составил 10,7% при нормируемом значении 70-120%. В образце выявили острую внутрижелудочную токсичность (установлено, что образец относится к веществам 3-го класса опасности – умеренная опасность по ГОСТ 12.1.007-76).Токсичность – величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества.Главным государственным санитарным врачом Минской области для безопасности населения приостановлено действие свидетельства о госрегистрации, которое средству для стирки было выдано Минским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Претензии к стиральному порошку «Ушастый нянь» предъявляли и ранее. Так, в 2015 году постановлением замминистра здравоохранения – главного государственного санитарного врача до особого распоряжения были приостановлены ввоз и продажа в Беларуси нескольких партий этого детского порошка.Санкции также вводились из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по индексу токсичности.