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Доказано: Золотов кормит Росгвардию гнильем

19.01.2019 13:31 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Ну и кто оказался прав?

1. Наш бравый генерал, заявлявший в своём видеообращении, что продукция по его контрактам такая дорогая, потому что качественная?

2. Сама Росгвардия, сообщившая о том же:

В процессе исполнения государственных контрактов, заключенных в ноябре-декабре 2017 года, поставщики с заявленными ценами не справились, так как попросту демпинговали на этапе конкурса, что послужило причиной к их досрочному расторжению. Следствие демпинга — низкое качество продукции.

3. Жуликоватый комбинат «Дружба народов», который подал в суд на меня и ФБК и теперь на каждое заседание приносит пачку документов о том, какие классные у них лучок и картошечка? Ну и что, что в четыре раза дороже, зато качество!

Или мы, с самого начала сказавшие: как кормили гнилью бойцов Росгвардии, так и кормят? Только теперь эту гниль Золотов закупает в несколько раз дороже.

Напомню, что мой пост, из-за которого всё началось, так и называется «Картошечка Росгвардии».


СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне

СКР обвинил полковника спецназа Росгвардии в приемке десятков тонн гнилого картофеля от компании «Дружба народов» для бригады в Чечне.

В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева. Его подозревают в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) во время приемки 30 т картофеля от компании «Мясокомбинат «Дружба народов» для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии. Это следует из постановления о возбуждении дела, копия которого есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердили два собеседника РБК в правоохранительных органах.

В пресс-службе Росгвардии РБК пояснили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки, которая выявила нарушения в действиях Кондратьева. После возбуждения уголовного дела офицер был отстранен от службы.

По версии следствия, 2 июля 2018 года, занимая должность начальника тыла бригады, полковник Кондратьев превысил свои полномочия, отдав «незаконный устный приказ» подчиненным офицерам 356-го отдельного батальона материального обеспечения о приемке на склад 30 т картофеля «с поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью». Как подчеркивается в документе, тыловик достоверно знал, что привезенный картофель не соответствует требованиям ГОСТа. При этом по условиям госконтракта такой товар считается непоставленным и приемке не подлежит (https://www.rbc.ru/society/18/01/2019/5c40b1ac9a7947f662e2d00b).
...

Козлом отпущения сделали тыловика, который принял эту гниль, хотя дело надо возбуждать против тех, кто подписал контракт с «Дружбой народов», владельцем которой, напомню, является бывший подчиненный Золотова.

Там не только картошка. Там всё такое. Нам со всей страны шлют фото этих «дорогостоящих, но высококачественных продуктов».

Доказано: Золотов кормит Росгвардию гнильем

Должна ли стоить морковка на фото в несколько раз дороже, чем в магазине?


Отвечает генерал армии Виктор Золотов.

Кстати, посмотрите обращение к Золотову прапорщика Росгвардии из Челябинской области. Его уволили за критику начальства, да ещё и распространили про него листовку среди личного состава. Типа смотрите: он критиковал и лишился всего.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
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