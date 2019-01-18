Ученые рассказали о влиянии колбасы на появление рака

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Такие данные были получены в результате метаанализа 15 масштабных исследований, в которыхучастие более 1,2 миллиона женщин, передает International Journal of Cancer Research.В частности, американские исследователи подтвердили, что появление злокачественных образований может быть следствием присутствия нитрита натрия (Е 250) в обработанном мясе. К нему относятся - различные виды колбасы, сосиски, ветчина, солонина, хот-доги, вяленое мясо, а также мясные консервы и мясные экстракты и соусы.То есть, "обработанными", согласно информации Всемирной организации здравоохранения, считаются мясные продукты, приготовленные с помощью соления, консервирования, копчения или другими способами, которые применяются для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.Ранее специалисты пришли к выводу, что всего одна 50-граммовая ежедневная порция переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%. Кроме того, обработанное мясо также обвинили в повышенном риске развития рака поджелудочной железы, простаты и других видов онкологии.