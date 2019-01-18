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«Деловая столица»

Предлагаем отдельные отрывки из этого интервью.— После более чем двух веков пребывания в составе Российской империи/СССР и Беларусь, и Украина представляют собой часть российско-православной цивилизации. Я имею в виду психологию людей «нового типа», сформированных за 120-150 лет империи и 70 лет коммунистического режима. Это факт, пусть неприятный как для белорусов, так и украинцев.Сейчас идет война между Россией и Украиной. Но это не значит, что существуют принципиальные различия в ментальности людей и культурных кодах во враждующих странах. Это как в семье: бывает, что близкие родственники люто ненавидят друг друга, дело доходит до смертоубийства. Но даже смертоубийство не означает принципиальных ментальных различий между ненавидящими друг друга членами семьи. Отсюда поговорки: «яблоко от яблони...», «на себя в зеркало посмотри», и т.п.Да, это одна и та же цивилизация. Сказанное объясняет, почему в Украине так плохо обстоит дело с реформами. Если бы не война, которая заставила украинцев шевелиться, и таких бы не было.Я согласен с украинским журналистом Виталием Портниковым, который сказал, что никто столько не сделал для перемен в Украине и для превращения украинцев в политическую нацию, как Владимир Путин своей агрессией. Другое дело, что превращение толпы в нацию — путь очень долгий. Я думаю, лет на 50, не меньше.— Я не верю в то, что украинцы уже ощущают себя самостоятельной нацией. То, что происходит сейчас в Украине, это попытка сплочения расколотого общества перед лицом наглой, циничной и жестокой агрессии — как военной, так и пропагандистской — со стороны России. Пока только попытка, в отличие от того, что утверждают украинские СМИ, политики, общественные деятели.Ну, а Беларусь еще не стала жертвой открытой агрессии со стороны России. Может быть, и не станет, т.к. Москва избрала по отношению к нам иную тактику (учла украинский опыт). Весьма вероятно, что с помощью Москвы у нас будет установлен режим «бананового» (точнее — «картофельно-огуречного») государства. Т.е. формальные атрибуты независимости сохранятся, но фактически мы станем частью РФ.Принципиальных препятствий к этому я не вижу. Да, Лукашенко и его компания хотят сохранить всю полноту власти в своих руках. Но примерно две трети белорусского населения (как показывают опросы социологов) ощущают себя и русских братьями. Поэтому сопротивляться аншлюсу не будут. И я опасаюсь, что россияне могут захотеть устранить Лукашенко. Если не через выборы в 2019-м, то с помощью «Новичка».— Мне кажется, что Горбачев представлял себе перестройку достаточно наивно. Он думал, что если ввести в экономику СССР элемент предпринимательства (в форме кооперативов и т.п.), увеличить степень автономности союзных республик (тем самым улучшив управляемость их хозяйственных комплексов), устранить наиболее вопиющие глупости на всех уровнях и во всех сферах государственной машины, то СССР преодолеет кризис и будет существовать неопределенно долго.Он явно не понимал, что суть советской системы — это абсолютная власть нового правящего класса — партийно-советской номенклатуры. А эта власть, в свою очередь, стояла на трех китах: 1) внеэкономическом принуждении (соответственно, отсутствовала конкуренция, царила уравниловка); 2) демагогии (система взаимосвязанных мифов и всеобъемлющей лжи); 3) террора (пусть уже в мягких формах).И вот он открыл шлюзы для политической конкуренции (многопартийность), для экономической конкуренции (кооперативы), для свободы информации (ликвидация цензуры, «глушилок» и т.п.), ограничил возможности репрессий против «несогласных». Не удивительно, что быстро возник бурный поток, который разрушил прежнюю государственную машину.Однако суть существовавшей цивилизации (ее культурного кода) не изменилась и не изменились люди («совки», т.е. люди нового типа, а на самом деле старого — в духе православного кода, лишь прибабахнутые вульгарным вариантом марксизма в теории и казарменного социализма в практике).Поэтому получилось то, что получилось. Иного не было дано. А если бы Горбачев попытался «перетоптаться», крах все равно был неизбежен. Может быть, лет на 10 позже и с кровавыми эксцессами.— Во-первых, собравшиеся там «архитекторы» в тот момент сами думали, что СНГ — это новый вариант СССР, почти по Горбачеву — с существенно расширенными правами республик во всех сферах жизни.Во-вторых (обратная сторона медали), белорусское и украинское начальство действительно хотело как можно больше ослабить свою зависимость от Москвы. А российские «товарищи» хотели сохранить СССР, пусть в новой редакции, т.е. под названием СНГ, и они думали, что это — всего лишь уступка с их стороны, а не крах.— Даже краткий ответ на этот вопрос требует целой статьи, что выходит далеко за рамки интервью. Поэтому ограничусь общими словами. Такие различия действительно существуют, и они достаточно значимы. Упомяну, в качестве примера, только два параметра.В рамках классической теории темпераментов (по Гиппократу), у белорусов наблюдается следующая градация (от большей величины к меньшей): меланхолики — флегматики — сангвиники — холерики. Среди украинцев противоположная картина: сангвиники — холерики — флегматики — меланхолики.В рамках господствующих социальных ориентаций: украинцы больше склонны к анархии; белорусы и россияне — к подчинению власти и (или) авторитетам. При этом украинцы и белорусы ярко выраженные индивидуалисты, русские — скорее коллективисты.***Анатоль Тарас (74 года) — доктор наук (информационные технологии), профессор. Автор более чем 120 книг на разные темы, среди которых преобладают книги исторического характера («Краткая история Беларуси», «Партизаны СССР: Мифы и реальность», «Войны Московской Руси с великим княжеством Литовским и Речью Посполитой», «1812 год — трагедия Беларуси», «Научный антикоммунизм» и т. п.).