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Романчук: "И тогда Беларусь опять уходит в минус, в зону высоких рисков стагнации и рецессии"

19.01.2019 13:18 — Разное | UDF  
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Ярослав Романчук. Фото: "БелГазета"
Известный экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке пишет про судный год белорусской модели Совок/Госплан.

«Друзья, с новым ВВП вас! Валовой внутренний продукт Беларуси в 2018г. составил BYN121,57 млрд. В номинальных рублях (без учёта инфляции) ВВП прибавил целых BYN16,4 млрд. В реальном выражении получилось 3%. Для сравнения в 2017 году было 2,4%. Если судить по рублёвому номинальному ВВП, то экономика у нас растёт постоянно, на рублёвых дрожжах. С учётом проведённой деноминации (отрежем четыре ноля для данных 2014-2015 гг.), ВВП страны в BYN-рублях с 2014 по 2018 год вырос на BYN41 млрд.

Но это как раз показатель дискредитации национальной валюты, которая скрывает истинный уровень благосостояния людей. В период 2014-2018 гг. среднегодовые темпы роста белорусской экономики не дотянули до 0,2% ВВП. Для сравнения мировая экономика в этот период росла со скоростью 3,5% ВВП в год.

В долларовом выражении ВВП Беларуси в 2018 г. составил $ 59,7 млрд. или почти $ 6300 на душу населения. По сравнению с 2017 годом он прибавил $ 5,3 млрд. или 9,7%. Для сравнения в 2017 году прибавка составила 13,1%.

В абсолютном выражении ВВП в 2018 году чуть не дотянут до уровня 2011 года, когда в результате творческой обработки валовых показателей в условиях гиперинфляции и почти трёхкратной девальвации ВВП «нарисовали» в $ 60,89 млрд. ВВП Беларуси в 2018 году оказался на $ 18,9 млрд. (на 24%) меньше, чем в 2014-м. Зато за период 2014-2018 гг. белорусский рубль по отношению к доллару обесценился в два раза.

Последние месяцы 2018-го белорусская экономика работа с явными пробуксовками. Грубо нарушены основные правила финансовой гигиены. При росте производительности труда на 3,6% (январь – ноябрь 2018 г.), реальные денежные доходы населения выросли на 8,4% (превышение в 2,3 раза), номинальная зарплата – на 17,8%, реальная (с учётом инфляции) – на 12,4% (превышение в 3,4 раза). Издержки производства опять росли быстрее валовой выручки. Чистая прибыль обрушилась почти на 25%. Просроченные долги и неплатежи выросли на 15%. За 2018 год складские запасы выросли на BYB616,7 млн. или на полпроцента годового ВВП.

В 2019 году для белорусской модели Совок/Госплан наступает судный день. Закрывается белорусский нефтяной эмират. Провалены огромные государственные инвестиционные программы, которые должны были генерировать экономике по $ 2 – 3 млрд. чистой прибыли в год, а они до сих пор являются иждивенцами бюджета, причём по-прежнему на привилегированном положении. Предстоит повышение тарифов на ЖКУ. Будет дорожать бензин, солярка и электроэнергия.

Режим всеохватывающего, всёзахватывающего государства, которое донельзя закриминализовало коммерческую деятельность, продолжает напрямую владеть 75 – 80% активов и ресурсов страны, ежегодно перераспределять через руки распорядителей чужого 45 – 50% ВВП, работает в режиме жёсткого торгового протекционизма и дискриминации частного малого бизнеса имеет нулевые шансы выйти на траекторию быстрого экономического роста. Высока вероятность скатывания Беларуси в зону динамики ВВП от минус 2% до +1%. Давление, в том числе внешнее на BYN будет расти.

Простой перечтёт ВВП 2018г. по курсу на конец 2018 года даёт нам минус $ 3,4 млрд. Чтобы в 2019 году удержать ВВП в долларовом выражении хотя бы на уровне 2018 года номинальный BYB-рублёвый ВВП должен составить BYN130 – 135 млрд. И это при курсе $ 1 – BYN2,2. При курсе $ 1 = BYN2,5 номинальный ВВП в BYN-рублях должен быть уже ~BYN150 млрд. Добиться такого результата при сохранении заявленных и подкреплённых документами программах и расходах государства невозможно.

Если не изменить структуру собственности, режим торговли, соотношение денег и ресурсов в руках частного и государственного секторов, если резко не расширить сферу народной экономики за счёт экономической свободы, Беларусь обречена телепаться с ВВП между $ 45 – 55 млрд. И возможны сценарии ещё большего ухудшения.

Так что в 2019 год Лукашенко должен решить себе простую дилемму: либо он требует от себя и своей власти $ 100 млрд. ВВП – и тогда требуется радикальная системная, структурная реформа, в том числе создание новых институтов независимой страны, или он цепляется за «бумажную» стабильность, «лишь бы не было войны», «я – советский человек» и «мы за цивилизованным миром не пойдём» — и тогда Беларусь опять уходит в минус, в зону высоких рисков стагнации и рецессии. Это будет как раз тот сценарий, когда многие будут задавать себе вопрос, который недавно публично озвучил сам Лукашенко:

«Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Известный экономист пишет про судный год белорусской модели Совок/Госплан.
 
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