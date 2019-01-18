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Над МосБиржей пролился долларовый дождь
Иллюстративное фото
За первые две недели 2019 года они принесли на рынок 450 млн долларов, сообщает в обзоре БКС со ссылкой на данные EPFR.
Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на акции российских компаний (VanEck Vectors Russia) с начала года получил от инвесторов 83 млн долларов новых средств. В результате весь отток предыдущих 2,5 месяцев был компенсирован.
В сумме зарубежные фонды принесли на рынок акций 140 млн долларов в первую неделю торгов и еще 100 млн - вторую.
Впрочем, специфического интереса к России у инвесторов нет, констатирует стратег БКС Вячеслав Смольянинов: приток идет от фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки в целом и покупающих Россию «в пакете» с другими странами ЕМ.
В целом такие фонды получил 5,7 млрд долларов притока с начала года. России от этих средств досталось меньше 8%. Этого, впрочем, хватило, чтобы к концу торгов пятницы, 18 января, индекс МосБиржи оказался лишь в 2% от исторического максимума.
Интерес к российскому долгу еще ниже: в целом фонды EM получили приток в 3,7 млрд долларов, а российские бонды пришло лишь 210 млн, или 5,6%.
Впрочем, даже этих потоков было достаточно, чтобы индекс цен ОФЗ (RGBI) поднялся до полугодового максимума - 136,56 пункта (в четверг).
Инвесторы возлагают надежды на смягчение тона ФРС и прогресс в торговых переговорах Китая и США, отмечает Смольянинов: глава Федрезерва Джером Пауэлл в начале года заявил о готовности скорректировать политику, и трейдеры поверили, что в марте ФРС сделает паузу в повышении ставок, дав рынкам по крайней мере полгода передышки.
Российский рынок акций остается самым дешевым в мире с мультипликатором P/E (цена к прибыли) чуть выше 5x, а средняя дивидендная доходность в 2019 году может составить 7% - это самый высокий показатель в мире, говорит стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Но картину портит угроза новых санкций США, масштаб которых, вероятно, станет ясен к апрелю, добавляет он.
В ходе торгов пятницы индекс МосБиржи обновил максимум с октября. Но после сильного роста с начала года рынок достиг ключевых уровней сопротивления по индексам, сказал Bloomberg трейдер ИК «Атон» Эльбек Далимов: «Думаю, на следующей неделе мы протестируем 1200 по РТС, и если этот уровень будет пройден, то нас ждет очередной рывок вверх».
Ралли EM может продолжиться до тех пор, пока США и Китай ведут торговые переговоры, пишут аналитики Bank of America. Вероятнее всего сработает сценарий "покупай на слухах - продавай на фактах", а после объявления о сделке начнется фиксация прибыли.
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Зарубежные инвесторы вернулись на МосБиржу со свежей порцией долларов.
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