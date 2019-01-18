Яндекс и Mail.ru поддержали закон об отделении от мирового интернета



Иллюстративное фото

Законопроект о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в декабре сенаторами, а также депутатом, поддержали пять министерств и ведомств. К их хвалебным отзывам присоединились национальные интернет-гиганты в лице «Яндекс» и Mail.ru Group.Проект, напомним, требует минимизироватьи обеспечить возможность автономной работы рунета.На сетях связи должны быть установлены технические средства, определяющих источник передаваемого трафика: они смогут ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.Владельцы трансграничных линий связей и точек обмена будут обязаныобеспечить возможность централизованного управления трафиком.Как сообщает, проект без концептуальных возражений поддержали Минкомсвязь, Роскомнадзор, Россвязь, Федеральная служба охраны (ФСО) и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).объяснил замглавы МинкомсвязиЗакон позволит интернет-компаниям «чувствовать себя более спокойно», озвучил позицию Mail.ru Group технический директор компании, приглашенный на расширенное заседание Думы.Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса»также похвалил инициативу депутатов за своевременную «защиту российского сегмента сети интернет» (цитаты по RNS).Все предложенные меры приведут к созданию глобального российского цензурного файерволла, говорит руководитель «Роскомсвободы»: Роскомнадзор наделяется полномочиями вмешиваться в маршрутизацию вдобавок к уже имеющимся ресурсам по блокировке сайтов.- пояснял ранее РБК один из авторов проекта депутат Андрей Луговой.Законопроект стал ответом на поручение президента РФ, который в ноябре прошлого года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.