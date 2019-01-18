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Класковский: "Сделать из добрых славянских братьев злобных русофобов — дело техники"
Фото: nn.by
Глава государства высказался об истории с казаком в минском метро. «Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов», — сообщил Александр Лукашенко о результатах проверки, проведенной по его указанию.
Зачем президенту понадобилось оправдываться?
«Вообще-то в последнее время официальный лидер предпочитает не дразнить Москву лишний раз эскападами, но тут не сдержался. Видно, задела за живое, как он выразился, такая несколько атака на Беларусь в СМИ», — комментирует ситуацию Александр Класковский на сайте
При это политический обозреватель отмечает уровень российских медиа, которые не утруждают себя фактами: кубанка — значит казак, казак — значит русский, а русских бьют ну понятно же за что…
«Из этого, однако, следует печальный вывод: если будет дана команда развернуть полномасштабную информационную войну с Беларусью, то сделать из добрых славянских братьев злобных русофобов окажется для московских мастеров медийного мочилова сугубо делом техники, — отмечает Александр Класковский. — И мы уже видим, как примеряется на Беларусь антиукраинская пропагандистская матрица. Да, неуклюже, топорно с нашей точки зрения. Ну какой покровитель кровавых боевиков из добродушного премьера Сергея Румаса? Однако такой имидж ему пририсовывают. Пока на маргинальных ресурсах, в телеграм-каналах.
Но даст Кремль сигнал — и мифы про «белорусских бандеровцев», про тотальное предательство и разгул русофобии в синеокой республике пойдут в широкий тираж, в большой эфир. И то, что смешно нам, может показаться убедительным плохо знакомому со здешними реалиями и уже отравленному антиукраинской пропагандой простому россиянину».
При этом, по мнению политического обозревателя, белорусские СМИ не могут противостоять таким атакам.
«Вот когда нужно дискредитировать внутренних оппонентов власти, сфабриковать пиар-страшилку (вспомним дело «Белого легиона»), то здешние телеканалы прытки, охотно пользуются услугами спецслужб, сливают разоблачительный компромат, жгут патетичным глаголом. А тут как-то не разогнались показать класс», — констатирует Александр Класковский.
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