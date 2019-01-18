

Фото: nn.by

Глава государства высказался об истории с казаком в минском метро.сообщило результатах проверки, проведенной по его указанию.Зачем президенту понадобилось оправдываться?комментирует ситуациюна сайтеПри это политический обозреватель отмечает уровень российских медиа, которые не утруждают себя фактами: кубанка — значит казак, казак — значит русский, а русских бьют ну понятно же за что…отмечает Александр Класковский.При этом, по мнению политического обозревателя, белорусские СМИ не могут противостоять таким атакам.— констатирует Александр Класковский.