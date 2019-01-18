"Мудрый Лукашенко защищает неказистого Путина от его же злых бояр..."

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Лукашенко отвергает обвинения в национализме

О единой валюте

«Мы не против общей валюты, но это должно быть общая валюта , а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях».

Почему Россия давит

«Кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже и не внешнеполитический. А та экономика, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован».

«Там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного Президента Путина».

Поддерживайте меня

«Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня (он неизвестно, чем закончится), не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо».