В Беларуси упрощается регистрация автомобилей

В Беларуси с 21 января упростятся правила регистрации автотранспорта в связи с вступлением в силу постановления Совета Министров №747. Документом утверждена новая редакция положения о порядке госрегистрации транспортных средств, сообщает пресс-служба МВД.

Снять с учета машину станет проще и быстрее. Это можно будет сделать в любом регистрационном подразделении.

Продавцы новых авто смогут ставить машину на учет перед продажей (оказывать такую услугу). После введения в действие системы электронных паспортов автотранспорта, которое ожидается с 1 ноября этого года, новые автомобили белорусские юрлица смогут регистрировать без предоставления на осмотр в ГАИ.

Также с 21 января при утере номера для получения замены не понадобится в обязательном порядке предоставлять автомобиль для осмотра по месту регистрации, это можно будет сделать в любом подразделении.

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