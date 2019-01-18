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В Беларуси упрощается регистрация автомобилей

19.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Беларуси с 21 января упростятся правила регистрации автотранспорта в связи с вступлением в силу постановления Совета Министров №747. Документом утверждена новая редакция положения о порядке госрегистрации транспортных средств, сообщает пресс-служба МВД.
 
Снять с учета машину станет проще и быстрее. Это можно будет сделать в любом регистрационном подразделении.
 
Продавцы новых авто смогут ставить машину на учет перед продажей (оказывать такую услугу). После введения в действие системы электронных паспортов автотранспорта, которое ожидается с 1 ноября этого года, новые автомобили белорусские юрлица смогут регистрировать без предоставления на осмотр в ГАИ.
 
Также с 21 января при утере номера для получения замены не понадобится в обязательном порядке предоставлять автомобиль для осмотра по месту регистрации, это можно будет сделать в любом подразделении.
 
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Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси с 21 января упростятся правила регистрации автотранспорта в связи с вступлением в силу постановления Совета Министров №747. Документом утверждена новая...
 
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