Путин окунулся в прорубь в крещенскую ночь

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— Да, президент по христианской традиции окунулся в прорубь, — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе главы государства.





При этом где именно был совершен этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области.





Напомним, в прошлом году президент окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Температура в том районе была не ниже шести-семи градусов мороза.



