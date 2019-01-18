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Путин окунулся в прорубь в крещенскую ночь

19.01.2019 14:46 — Разное | Партизан  
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При этом где именно был совершён этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области. Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщили в Кремле.


Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

— Да, президент по христианской традиции окунулся в прорубь, — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе главы государства.

При этом где именно был совершен этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области.

Напомним, в прошлом году президент окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Температура в том районе была не ниже шести-семи градусов мороза.


 
 
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При этом где именно был совершён этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области. Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в...
 
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