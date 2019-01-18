|
Путин окунулся в прорубь в крещенскую ночь
При этом где именно был совершён этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области. Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Об этом
Фото: © РИА Новости/Илья Тимин
— Да, президент по христианской традиции окунулся в прорубь, — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе главы государства.
При этом где именно был совершен этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области.
Напомним, в прошлом году президент окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Температура в том районе была не ниже шести-семи градусов мороза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом где именно был совершён этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области. Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)