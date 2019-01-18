В США рассказали, какое оружие из арсенала России страшнее ядерного

Российские ракеты с обычными боеголовками гораздо опаснее ядерного оружия.

По мнению автора, Правительство США сделает "большую ошибку", если выйдет из ДРСМД, поскольку тогда Москва сможет развернуть большое количество ракет наземного базирования с неядерными боеголовками.









Также отмечается, что с таким оружием Россия не нуждается в наращивании ядерного потенциала.





пишет Лайф.ру. Напомним, 17 января стало известно, что Вашингтон даёт Москве шесть месяцев на доказательство соблюдения своих договорённостей по ДРСМД. Ранее официальный Кремль неоднократно заявлял, что Россия никогда не нарушала положений договора,Лайф.ру.







