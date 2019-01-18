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«Выбираем из вариантов на G». Как не попасть в такую переделку

19.01.2019 14:32 — Разное | Партизан  
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Картографическое приложение белорусов меняет название из-за жалобы Евросоюза.

«Выбираем из вариантов на G». Как не попасть в такую переделку
Картографическое приложение Galileo, над которым работает белорусская команда разработчиков, в ближайшем будущем сменит название. В минувшую пятницу основатель сервиса Евгений Бодунов написал на своей странице Facebook, что Европейский союз отстаивает своё право на торговую марку Galileo.

Как рассказал dev.by Евгений, на его почту пришли два письма — «одно от Apple, второе от Google — с уведомлением, что на нас подана жалоба в связи с нарушением права на торговую марку».

Google ещё 10 января «без какого-либо разбора» приостановила продажи приложения в странах Евросоюза, Apple начала внутреннее разбирательство.

Почему так получилось

Жалобу на сервис написал официальный представитель Европейской комиссии. Его имени Евгений не называет, поскольку в письме от Apple имеется приписка о том, что информация, содержащаяся в нём, конфиденциальна.


— В письме указан номер свидетельства о регистрации: мы посмотрели, что торговая марка Galilei была зарегистрирована в 2005 году, Galileo — одобрена в январе прошлого года.

Записано как под нас: «навигационное приложение и ПО по обработке спутниковых данных», так что выкрутиться уже не получится — например, сказать, что мы занимаемся чем-то другим и поэтому имеем право на существование под этим же названием.

Евгений Бодунов отмечает, что первую версию приложения команда выпустила в 2010 году: «тогда ещё не шло речи ни о какой системе спутниковой навигации с аналогичным названием». Разработки велись, поясняет он, «но мы о них не знали».

— Торговую марку Galileo мы не регистрировали, наивно полагая, что на имена собственные такая практика не распространяется: Галилео — это всё равно что Женя, Саша или Дима. Нас вполне устраивало, что это имя использует ещё кто-то, ведь карт под названием Galileo всё равно нет.

Кстати, я посмотрел, что и создатели Maps.me и OsmAnd этого также ещё не сделали.

Что теперь будут делать

Евгений отмечает, что команда не собирается ничего доказывать через суд, а просто сменит название.

— На самом деле весь наш стиль завязан на букву G. Нам достаточно сохранить первую букву в названии — и тогда сохранится иконка, а также внутренние скрины, и приложение продолжит быть узнаваемым, а пользователи смогут и дальше находить его. Поэтому мы выбираем из вариантов на G — GlobusMaps, GeekMaps, GuruMaps и так далее. Смотрим, какие домены свободны.

Евгений Бодунов считает, что какие-то финансовые потери в связи со сложившейся ситуацией неизбежны, но сохраняет оптимизм: «Всё, что нас не убивает, делает сильнее. Мы готовили для Galileo интересную рекламную кампанию — сейчас самое время запустить её с новым названием».


Что советуют юристы

Младший юрист фирмы Arzinger&Partners Николай Горелик, комментируя ситуацию для dev.by, отметил, что «с учётом всех обстоятельств, единственное, что остаётся Евгению и его команде — действительно сменить название».

Он привёл в пример схожую ситуацию, о которой читал: разработчик создал небольшую игру, в названии которой использовал слово Tetris. Однако оказалось, что слово зарегистрировано как товарный знак. Google заблокировал приложение, но разработчик сменил его название и перезалил — игра до сих пор доступна для скачивания.

Также Николай припомнил случаи, когда программисты выкладывали в Google Play приложения с картинками, правами на которые не обладали, а также называли свои сервисы так, что их аббревиатуры напоминали известные марки — например, FIFA.

Был даже курьёзный случай: в апреле 2017 года техподдержка Google, выполняя требование компании «Максим» удалить нелегальный клон её приложения, по ошибке удалила из поиска оригинальное приложение.

— Вообще, случаев, когда разработчикам приложений указывают на нарушение прав достаточно много. Очень часто они просто «клонируют» известное приложение и немного меняют название.

Чтобы такого не было, мы рекомендуем защитить своё название, зарегистрировав товарный знак, а также регулярно мониторить рынок — не появились ли «клоны».

Как зарегистрировать товарный знак

Николай пояснил для dev.by процедуру регистрации товарных знаков в Европейском союзе.

— Варианта два:

Быстрый. В European Union Intellectual Property Office за 5-6 месяцев. Вы оформляете электронную заявку, она проходит экспертизу в ходе которой проверяют, правильно ли она заполнена, что именно вы зарегистрировали, чем ваш товарный знак отличается от ранее зарегистрированных. Вы платите пошлину в 850 евро за один класс товаров и услуг (для приложений, как правило, регистрируют классы 09 и 42) — в общем-то всё: в течение двух дней после экспертизы вы получаете свидетельство в электронной форме. Если в течение трёх месяцев третьи лица не оспорят ваш товарный знак, вы можете пользоваться им 10 лет, а потом при необходимости продлять регистрацию.

Долгий. Это регистрация в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. В этом случае ваш путь начнётся в белорусском НЦИС (по процедуре сперва нужна национальная регистрация). Заявка, экспертиза, пошлина — набор действий схож. Время регистрации — в течение 12-18 месяцев. Этот вариант распространяет действие регистрации на 96 стран мира (вы сами выбираете страны, от этого зависит пошлина), первый — на 28 стран Евросоюза, однако вы не можете выбрать конкретные страны.   
Почему похожие сервисы тоже не регистрируются
dev.by также обратился с вопросом к основателю OsmAnd Виктору Щербу, он не зарегистрировал товарный знак. Виктор информацию подтвердил, отметив, что «начали об этом думать только в прошлом году».


— Мобильная отрасль — молодая. В основном разработчики стараются захватить домен: желательно .com или .org — некоммерческую или языковую доменную зону или .io. В дальнейшем этот домен очень важен для публикаций в App Store и является универсальным идентификатором. Естественно, нет гарантий, что никто не купит домен osmand.com, osmand.org, но для поисковиков и мобильных App Store это вообще не важно.

Тенденция регистрировать торговую марку появилась недавно, даже Telegram это сделал только в прошлом году. История начала нагнетаться, после того, как Google начал удалять приложения, если в их названиях содержится чья-то трейдмарк, и прецедентов обжалования пока не было. На самом деле, редко кто при создании приложения выясняет, зарегистрирована ли аналогичная торговая марка. Но, возможно, это войдет в стандартную практику: купить домен + трейдмарк, хотя бы в ЕС, США и Китае.


 
 
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Картографическое приложение белорусов меняет название из-за жалобы Евросоюза.
 
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