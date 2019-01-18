«Выбираем из вариантов на G». Как не попасть в такую переделку

Картографическое приложение Galileo, над которым работает белорусская команда разработчиков, в ближайшем будущем сменит название. В минувшую пятницу основатель сервиса Евгений Бодунов написал на своей странице Facebook, что Европейский союз отстаивает своё право на торговую марку Galileo.





dev.by Евгений, на его почту пришли два письма — «одно от Apple, второе от Google — с уведомлением, что на нас подана жалоба в связи с нарушением права на торговую марку». Как рассказалЕвгений, на его почту пришли два письма — «одно от Apple, второе от Google — с уведомлением, что на нас подана жалоба в связи с нарушением права на торговую марку».





Google ещё 10 января «без какого-либо разбора» приостановила продажи приложения в странах Евросоюза, Apple начала внутреннее разбирательство.





Почему так получилось





Жалобу на сервис написал официальный представитель Европейской комиссии. Его имени Евгений не называет, поскольку в письме от Apple имеется приписка о том, что информация, содержащаяся в нём, конфиденциальна.









— В письме указан номер свидетельства о регистрации: мы посмотрели, что торговая марка Galilei была зарегистрирована в 2005 году, Galileo — одобрена в январе прошлого года.





Записано как под нас: «навигационное приложение и ПО по обработке спутниковых данных», так что выкрутиться уже не получится — например, сказать, что мы занимаемся чем-то другим и поэтому имеем право на существование под этим же названием.





Евгений Бодунов отмечает, что первую версию приложения команда выпустила в 2010 году: «тогда ещё не шло речи ни о какой системе спутниковой навигации с аналогичным названием». Разработки велись, поясняет он, «но мы о них не знали».





— Торговую марку Galileo мы не регистрировали, наивно полагая, что на имена собственные такая практика не распространяется: Галилео — это всё равно что Женя, Саша или Дима. Нас вполне устраивало, что это имя использует ещё кто-то, ведь карт под названием Galileo всё равно нет.





Кстати, я посмотрел, что и создатели Maps.me и OsmAnd этого также ещё не сделали.





Что теперь будут делать





Евгений отмечает, что команда не собирается ничего доказывать через суд, а просто сменит название.





— На самом деле весь наш стиль завязан на букву G. Нам достаточно сохранить первую букву в названии — и тогда сохранится иконка, а также внутренние скрины, и приложение продолжит быть узнаваемым, а пользователи смогут и дальше находить его. Поэтому мы выбираем из вариантов на G — GlobusMaps, GeekMaps, GuruMaps и так далее. Смотрим, какие домены свободны.





Евгений Бодунов считает, что какие-то финансовые потери в связи со сложившейся ситуацией неизбежны, но сохраняет оптимизм: «Всё, что нас не убивает, делает сильнее. Мы готовили для Galileo интересную рекламную кампанию — сейчас самое время запустить её с новым названием».









Что советуют юристы





Младший юрист фирмы Arzinger&Partners Николай Горелик, комментируя ситуацию для dev.by, отметил, что «с учётом всех обстоятельств, единственное, что остаётся Евгению и его команде — действительно сменить название».





Он привёл в пример схожую ситуацию, о которой читал: разработчик создал небольшую игру, в названии которой использовал слово Tetris. Однако оказалось, что слово зарегистрировано как товарный знак. Google заблокировал приложение, но разработчик сменил его название и перезалил — игра до сих пор доступна для скачивания.





Также Николай припомнил случаи, когда программисты выкладывали в Google Play приложения с картинками, правами на которые не обладали, а также называли свои сервисы так, что их аббревиатуры напоминали известные марки — например, FIFA.





Был даже курьёзный случай: в апреле 2017 года техподдержка Google, выполняя требование компании «Максим» удалить нелегальный клон её приложения, по ошибке удалила из поиска оригинальное приложение.





— Вообще, случаев, когда разработчикам приложений указывают на нарушение прав достаточно много. Очень часто они просто «клонируют» известное приложение и немного меняют название.





Чтобы такого не было, мы рекомендуем защитить своё название, зарегистрировав товарный знак, а также регулярно мониторить рынок — не появились ли «клоны».





Как зарегистрировать товарный знак





Николай пояснил для dev.by процедуру регистрации товарных знаков в Европейском союзе.





— Варианта два:





Быстрый. В European Union Intellectual Property Office за 5-6 месяцев. Вы оформляете электронную заявку, она проходит экспертизу в ходе которой проверяют, правильно ли она заполнена, что именно вы зарегистрировали, чем ваш товарный знак отличается от ранее зарегистрированных. Вы платите пошлину в 850 евро за один класс товаров и услуг (для приложений, как правило, регистрируют классы 09 и 42) — в общем-то всё: в течение двух дней после экспертизы вы получаете свидетельство в электронной форме. Если в течение трёх месяцев третьи лица не оспорят ваш товарный знак, вы можете пользоваться им 10 лет, а потом при необходимости продлять регистрацию.





Долгий. Это регистрация в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. В этом случае ваш путь начнётся в белорусском НЦИС (по процедуре сперва нужна национальная регистрация). Заявка, экспертиза, пошлина — набор действий схож. Время регистрации — в течение 12-18 месяцев. Этот вариант распространяет действие регистрации на 96 стран мира (вы сами выбираете страны, от этого зависит пошлина), первый — на 28 стран Евросоюза, однако вы не можете выбрать конкретные страны.

Почему похожие сервисы тоже не регистрируются

dev.by также обратился с вопросом к основателю OsmAnd Виктору Щербу, он не зарегистрировал товарный знак. Виктор информацию подтвердил, отметив, что «начали об этом думать только в прошлом году».









— Мобильная отрасль — молодая. В основном разработчики стараются захватить домен: желательно .com или .org — некоммерческую или языковую доменную зону или .io. В дальнейшем этот домен очень важен для публикаций в App Store и является универсальным идентификатором. Естественно, нет гарантий, что никто не купит домен osmand.com, osmand.org, но для поисковиков и мобильных App Store это вообще не важно.





Тенденция регистрировать торговую марку появилась недавно, даже Telegram это сделал только в прошлом году. История начала нагнетаться, после того, как Google начал удалять приложения, если в их названиях содержится чья-то трейдмарк, и прецедентов обжалования пока не было. На самом деле, редко кто при создании приложения выясняет, зарегистрирована ли аналогичная торговая марка. Но, возможно, это войдет в стандартную практику: купить домен + трейдмарк, хотя бы в ЕС, США и Китае.



