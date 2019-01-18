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Власть не при чем, это «разборки» среди протестантов: Объединенная Церковь ХВЕ против регистрации в Минске общины «Да будет Воля Твоя»

19.01.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Объединенная Церковь христиан веры Евангельской Беларуси выступает против регистрации в Минске общины «Да будет Воля Твоя». Об этом в комментарии Krynica.info заявил старший пастор церкви «Гефсимания», епископ Николай Стасилевич.

Напомним, что в Минске пятидесятническая церковь «Да будет воля Твоя» второй год не может получить государственную регистрацию. По словам руководителя общины Вячеслава Новаковского, она раньше была членом пятидесятнического объединения, к ней принадлежат более 20 членов, но из-за белорусских законов они не могут проводить религиозные собрания, так как при отсутствии регистрации им может грозить наказание.

«Пятидесятническое братство категорически против регистрации церкви «Да будет Воля Твоя», пастором которой хочет быть Вячеслав Новаковский. По вероучению Объединенной Ццеркви христиан веры Евангельской в Беларуси Новаковский не может быть пастором евангельской церкви из-за измены своей жене. Примерно, 12 лет назад он бросил супругу и ребенка и начал жить с замужней женщиной, у которой тоже были дети. В Библии написано, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Впоследствии церковным советом было принято решение исключить Новаковского из церкви. Конечно, мы неоднократно беседовали с Вячеславом. Предлагали ему разные пути решения этого вопроса. Один из них – если он горит церковью, назначить пастором другого человека, а ему быть правой рукой его. После испытательного срока и богобоязненного служения, мы могли бы дать ему шанс стать пастором. Но Вячеслав не согласился, ответив, что хочет быть сам главным. При этом мужчина не признал своей вины в учиненном грехе прелюбодеяния. Сказал, что покаялся перед Богом, а перед людьми делать этого не собирается. Поэтому, на вопрос сотрудников райисполкома и Мингорисполкома о регистрации новой церкви я ответил отрицательно. Братство ОЦХВЕ не может по нашему вероучению и по тому, что учит Священное Писание, благословить Вячеслава Новаковского на открытие новой церкви», — рассказал Николай Стасилевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Объединенная Церковь христиан веры Евангельской Беларуси выступает против регистрации в Минске общины «Да будет Воля Твоя». Об этом в комментарии Krynica.info заявил...
 
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