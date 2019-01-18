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Семейные разборки: житель Лиды отвез бывшую жену на кладбище и угрожал пристегнуть наручниками к дереву

19.01.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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«Обвиняемый привез потерпевшую на кладбище, расположенное вблизи деревни Кенти, достал металлические наручники, приказал обхватить дерево и стал угрожать женщине, что пристегнет ее к стволу и оставит на съедение комарам…»

Вышеприведенная цитата -- из протокола.

Ситуация произошла в наши дни – летом 2018 года. Эту экзекуцию 34-летний лидчанин устроил в отношении своей бывшей жены, пишет "Лідская газета"

 За несколько месяцев до случившегося, после пятилетнего супружества, муж и жена развелись и перестали вместе проживать и вести совместное хозяйство. Однако муж по-прежнему считал, что имеет право контролировать каждый шаг Алены, ведь с ней осталась жить их пятилетняя дочка. Скандалы, которые были в семье раньше, происходили и после развода. Вскоре «доброжелатели» доложили Денису: бывшая жена стала общаться с другим мужчиной и даже познакомила с ним ребенка. Поскольку экс-супруг на это время был в отъезде (он работает экспедитором), то сначала объяснения бросился требовать по телефону. А через два дня, вернувшись из рейса, «накручивая» себя злостью и ревностью, Денис, одолжив у брата машину, отправился к бывшей жене.

Супруги дома не было. Женщина как раз водила ребенка в поликлинику. Денис подождал некоторое время и вскоре услышал, как хлопнула входная дверь: по лестнице поднимались Алёна с дочкой. Ни слова не говоря, мужчина подскочил к бывшей супруге и вырвал из рук мобильный телефон. Женщина, зная, что разборка, которая начинается, ничем хорошим для нее не закончится, бросилась назад вниз по лестнице. Денис догнал Алену, схватил за одежду, а затем за волосы, забрал ключи от квартиры и затолкал домой. В квартире на повышенных тонах мужчина стал доказывать, какой плохой женой была Алена, подкрепляя свои слова пощечинами. Та что-то кричала ему в ответ… При всем происходящем между родителями присутствовала их маленькая дочка. Через некоторое время мужчина, спохватившись, позвонил жене брата. Мол, приезжай, забери девочку, а нам с ее матерью еще надо потолковать.


Когда ребенка выпроводили к тете, Денис вдруг предложил Алене успокоиться, спуститься с ним вниз, сесть в машину и совершить прогулку по городу. Возможно, во время нее они найдут понимание между собой, урегулируют взаимоотношения.

В машине ничего сверхъестественного не происходило. Правда, когда Алена обмолвилась, что планирует поехать с дочерью на отдых, бывший муж сказал, что и он думает отправиться с дочерью за границу, а для этого, конечно, нужен паспорт девочки. Паспорт малышки на то время находился у бабушки Алены. Бывшие супруги отправились к бабушке, забрали документ дочери, который без лишних разговоров перекочевал в карман Дениса. 

На какое-то мгновение Алене показ сь, что ситуация входит в спокойное русло. Но она ошиблась. Когда опять сели в машину, мужчина начал требовать у Алены назвать цифровой пароль к ее телефону, поскольку хочет получить доступ к личной информации бывшей жены, чтобы достоверно узнать, как и с кем она крутит шашни за его спиной. Давать пароль женщина отказалась. Тогда Денис достал из кармана наручники и потряс ими перед жертвой: «Скажешь как миленькая».

Машина взяла курс в сторону деревни Кенти. Денис притормозил у местного кладбища. Приказал жене вылезать из машины. Надел ей на правую руку наручники и повел вглубь кладбища. Многозначительно изрек: «Разрешаю самой выбрать дерево, к которому ты будешь пристегнута. Посидишь так дотемна, подумаешь о своем поведении, а ночью тебя закусают комары». Женщина покорно обхватила дерево: знала, что экс-муж не шутит, он очень зол и сопротивляться или слезно просить пощады бесполезно. «Последний раз спрашиваю: какой пароль к твоему телефону?» – еще сильнее загремел над Аленой голос Дениса. И женщина сдалась, назвала нужные цифры. Посчитала: ведь хуже, чем есть, уже не будет. «Ладно, вставай, иди к машине», – позволил экс-супруг. Алена с пристегнутыми к одной руке наручниками поспешила к дороге. Благо во время разборки с женой у Дениса несколько раз звонил мобильный телефон: жена брата требовала срочно вернуть машину, ей нужно было ехать в детский сад за детьми. Противиться требованию жены брата Денис не хотел. Зато в машине, введя пароль в телефон и получив доступ к SMS-переписке и переписке в вайбере, в комментариях к ним в отношении своей бывшей жены мужчина не сдерживался и в выражениях не стеснялся. 


Вместе с женой брата, ее мамой Денис и Алена поехали в детский сад. Алена старательно прикрывала руку с наручниками. Она была уставшая, морально подавленная. Мелькали мысли: «Что делать? Признаться, что Денис устроил экзекуцию? Но поймут ли меня? И как себя поведет Денис? Ведь от него всего, чего угодно, можно ожидать».

Высадив из машины родственников с детьми, Денис с Аленой еще некоторое время колесил по городу. Бывший супруг хотел снять со своей пленницы наручники, но потерял от них ключ. На помощь пришли в отделе Департамента охраны по улице Ленинской. Там Денис изложил сотруднику байку, что наручники на жену надел для развлечений.

В тот вечер дочку Денис забрал к себе. Алёна осталась дома одна. Несколько раз мысленно возвращалась к произошедшему. Не схлынули эмоции от пережитого и на следующий день. Когда позвонила матери, та по голосу поняла: с дочерью что-то случилось. Поначалу Алена говорила, что у нее все хорошо (она по-прежнему боялась бывшего мужа), но потом рассказала о поездке на кладбище и об отобранном телефоне. О том, что пережила дочь, мать, в свою очередь, сообщила отцу. Он немедля отправился к Алене и отвез ее в милицию, чтобы она написала на бывшего мужа заявление.

Денис предстал перед судом. Суд квалифицировал его действия как принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенного под угрозой применения насилия к нему и ущемления прав и свободы этого лица, а также как несанкционированный доступ из личной заинтересованности к информации, хранящейся в компьютерной системе, сопровождающийся нарушением системы защиты. Мужчина получил штраф в размере 100 базовых величин (2450 рублей). Также бывшей жене за нанесенный моральный вред экс-супруг должен уплатить 500 рублей.

«Я раскаиваюсь в совершенных мною преступлениях и очень сожалею, что все так случилось. Других преступлений я не совершал, прошу меня строго не наказывать», – слезно просил Денис. И хотя наручники мужчине, как обвиняемому, в зале суда не надевали, перед наказанием он почувствовал страх. Ему довелось испытать то чувство, которое сам раньше вселял в свою бывшую супругу Алену. 


Имена героев истории изменены.

 
 
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