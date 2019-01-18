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В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как им рожать
В Саудовской Аравии сделали еще один шаг для расширения прав и свобод женщин: сейчас им разрешено самим выбирать способ родов. Ранее этот вопрос за них решали муж или родственники-мужчины.
Иллюстративное фото из открытых источников
Кроме того, женщины теперь могут без подписи опекунов узнавать у врача о том, как проходит беременность, если надеть срок родов. Также женщина может определять, будет ли рядом с ней во время родов родственник или близкий человек, сообщают зарубежные СМИ.
В прошлом году саудиткам позволили водить машину и посещать футбольные матчи. Совсем недавно мужчин в этой стране обязали отправлять женам СМС с сообщением о разводе, чтобы женщина знала свой статус.
Реформы в сфере прав женщин в Саудовской Аравии проводит наследный принц Мохаммед бин Салман, однако многие вещи по-прежнему недоступны саудиткам. Например, женщина не может без разрешения мужчины получить паспорт, сделать плановую операцию и завести счет в банке.
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В Саудовской Аравии сделали еще один шаг для расширения прав и свобод женщин: сейчас им разрешено самим выбирать способ родов. Ранее этот вопрос за них решали муж...
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