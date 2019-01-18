ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как им рожать

19.01.2019 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Саудовской Аравии сделали еще один шаг для расширения прав и свобод женщин: сейчас им разрешено самим выбирать способ родов. Ранее этот вопрос за них решали муж или родственники-мужчины.


Иллюстративное фото из открытых источников

Кроме того, женщины теперь могут без подписи опекунов узнавать у врача о том, как проходит беременность, если надеть срок родов. Также женщина может определять, будет ли рядом с ней во время родов родственник или близкий человек, сообщают зарубежные СМИ.

В прошлом году саудиткам позволили водить машину и посещать футбольные матчи. Совсем недавно мужчин в этой стране обязали отправлять женам СМС с сообщением о разводе, чтобы женщина знала свой статус.

Реформы в сфере прав женщин в Саудовской Аравии проводит наследный принц Мохаммед бин Салман, однако многие вещи по-прежнему недоступны саудиткам. Например, женщина не может без разрешения мужчины получить паспорт, сделать плановую операцию и завести счет в банке.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Саудовской Аравии сделали еще один шаг для расширения прав и свобод женщин: сейчас им разрешено самим выбирать способ родов. Ранее этот вопрос за них решали муж...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работающим и учащимся за границей рекомендуют подтвердить занятость до 21 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика