МВФ: Даже финансовая благосклонность России не обеспечит Минску приличный рост





Фота БелТА





пишет Tut.by. Об этом говорится в распространенном 18 января заключении Исполнительного совета Международного валютного фонда, завершившего ежегодные консультации с Беларусью в соответствии со Статьей IV,Tut.by.





«В этих условиях ожидается, что среднесрочный рост составит 2%, что ограничит сближение с уровнями доходов более зажиточных соседних стран», — говорится в отчете. Причем даже эти скромные прогнозы действительны при условии получения от России полной компенсации за убытки, вызванные налоговым манёвром.





«Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Беларуси, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета и счета текущих операций превысят указанные выше прогнозируемые значения», — предупреждает Фонд.





Эксперты отмечают, что циклическое восстановление экономики Беларуси продолжается, рост в первые три квартала 2018 года достиг 3,7%. Более высокие цены на нефть и солидный внешний спрос благоприятствовали экспорту, тогда как внутреннему спросу способствовали двузначные темпы роста зарплаты.





Повышение роста импорта, в том числе в связи со строительством АЭС, в свою очередь, привело к некоторому ухудшение позиции по внешним счетам несмотря на положительные условия торговли; поэтому дефицит счета внешних текущих операций может достичь 2,5% ВВП в 2018 году по сравнению с 1,6% в 2017 году.





«Осмотрительная денежно-кредитная политика в сочетании с повышением доверия к центральному банку позволяют удерживать инфляцию на исторически низких уровнях (5 процентов в ноябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года) несмотря на быстрый рост заработной платы. Важно отметить, что обменный курс остается относительно стабильным в номинальном эффективном выражении, что наблюдается и в части международных резервов», — отмечают эксперты.









Устойчивый внешний спрос, более благоприятные условия торговли и перераспределение импортных пошлин в рамках ЕАЭС, превысившее ожидания, привели к увеличению бюджетных доходов, которые в 2018 году по сравнению с 2017 годом могут вырасти приблизительно на 0,75 процентного пункта ВВП. Однако расходы росли еще быстрее, особенно капитальные расходы, а также зарплата. В итоге общий дефицит бюджета, включая квазифискальные расходы на государственные предприятия, может достичь 1,3 процента ВВП в 2018 году по сравнению с 0,3 процента в 2017 году. Дефицит, как ожидается, будет умеренно снижаться в среднесрочный период до около 0,5% ВВП, главным образом благодаря завершению строительства АЭС.





Исполнительные директора отметили, что в Беларуси присутствуют риски, связанные с быстрым увеличением госдолга, высокой долларизацией и неопределенностью относительно негативных внешних эффектов новой системы налогов на энергоресурсы в России. Они призвали официальные органы страны воспользоваться нынешним циклическим восстановлением экономического роста и реализовать всеобъемлющие меры макроэкономической политики и масштабные реформы, включая реформирование государственных предприятий, в целях укрепления устойчивости экономики и повышения потенциального роста.





Директора подчеркнули необходимость дальнейшего снижения высокой степени долларизации, с тем чтобы продолжить укрепление доверия к рублю. Они также особо отметили, что развитие внутренних рынков капитала станет ключевым компонентом успешной дедолларизации.





МВФ напоминает, что осуществление структурных реформ играет ключевую роль в сокращении макроэкономической уязвимости и повышении потенциала роста. Они призвали к всеобъемлющему реформированию госпредприятий за счет проведения планомерной оценки их жизнеспособности на основе анализа рисков и последующей разработки практического плана, который послужит основой для реструктуризации. Кроме того, директора отметили необходимость укрепления системы социальной защиты, с тем чтобы смягчить последствия реструктуризации для уязвимых групп населения.





Отдельно подчеркнуто, что содействие деятельности частного сектора за счет улучшения делового климата и создания равных условий хозяйствования также будет иметь важное значение.



