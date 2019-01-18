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Госконтроль проверил футбольную "Белшину" и выявил...
Бобруйчане не только не выполняли экономические и спортивные задачи, но и не по назначению потратили 100 тысяч рублей
© Photo: ФК "Белшина"
Комитет государственного контроля проверил бобруйский футбольный клуб "Белшина" и выявил систематические нарушения финансовой деятельности, сообщает
На этой неделе футболисты "Белшины" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.
Сегодня же в СМИ появилась информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности "Белшины". Так, контролеры выявили, что в последние годы клуб систематически не выполнял поставленные задачи, как экономические, так и спортивные. А необдуманные трансферы повлекли за собой финансовые потери.
Нарушения выявлены также при ведении бухгалтерского учета, сдаче в аренду имущества, выявлено и нецелевое использование полученной из различных источников поддержки на общую сумму более 100 тысяч рублей. Клуб также не вернул долги коммунальным предприятиям города.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Комитет взял на контроль выполнение внесенных предложений.
В прошлом сезоне "Белшина" заняла третье место в первой лиге чемпионата страны.
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Бобруйчане не только не выполняли экономические и спортивные задачи, но и не по назначению потратили 100 тысяч рублей
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