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Госконтроль проверил футбольную "Белшину" и выявил...

19.01.2019 13:19 — Разное | Партизан  
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Бобруйчане не только не выполняли экономические и спортивные задачи, но и не по назначению потратили 100 тысяч рублей


 © Photo: ФК "Белшина"

Комитет государственного контроля проверил бобруйский футбольный клуб "Белшина" и выявил систематические нарушения финансовой деятельности, сообщает портал Football.by.

На этой неделе футболисты "Белшины" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.

Сегодня же в СМИ появилась информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности "Белшины". Так, контролеры выявили, что в последние годы клуб систематически не выполнял поставленные задачи, как экономические, так и спортивные. А необдуманные трансферы повлекли за собой финансовые потери.

Нарушения выявлены также при ведении бухгалтерского учета, сдаче в аренду имущества, выявлено и нецелевое использование полученной из различных источников поддержки на общую сумму более 100 тысяч рублей. Клуб также не вернул долги коммунальным предприятиям города.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Комитет взял на контроль выполнение внесенных предложений.

В прошлом сезоне "Белшина" заняла третье место в первой лиге чемпионата страны.



 
 
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Бобруйчане не только не выполняли экономические и спортивные задачи, но и не по назначению потратили 100 тысяч рублей
 
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