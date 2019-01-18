|
Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках
19.01.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Брестская крепость
Площадь Ленина. Праздничная демонстрация.
Площадь Ленина. Праздничная демонстрация
ул. Ленина.Театр драмы и музыки имени ленинского комсомола
Площадь Ленина. Краеведческий музей/Костел Воздвижения Святого Креста
ул. Московская гост. "Интурист"
ул. Московская строительство ЦУМа
вид на Набережную
перекр. ул. Советской и Набережная Ф. Скорины
Порт (которого скоро не будет)
бульвар Шевченко - весна
и лето...
озеро парка 1 мая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская крепость Площадь Ленина. Праздничная демонстрация. ....та самая трилинка Площадь Ленина. Праздничная демонстрация
|
Свежие газеты
Архив (Разное)