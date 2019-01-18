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Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

19.01.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

Брестская крепость


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

Площадь Ленина. Праздничная демонстрация.
....та самая трилинка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

Площадь Ленина. Праздничная демонстрация


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

ул. Ленина.Театр драмы и музыки имени ленинского комсомола


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

Площадь Ленина. Краеведческий музей/Костел Воздвижения Святого Креста


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

ул. Московская гост. "Интурист"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

ул. Московская строительство ЦУМа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

вид на Набережную


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

перекр. ул. Советской и Набережная Ф. Скорины


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

Порт (которого скоро не будет)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

бульвар Шевченко - весна


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

и лето...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62698.php

Фото из книги "Брест" 1977г. Город и крепость на фотографиях и открытках

озеро парка 1 мая

 
 
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Брестская крепость Площадь Ленина. Праздничная демонстрация. ....та самая трилинка Площадь Ленина. Праздничная демонстрация
 
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