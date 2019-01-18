|
На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь
19.01.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 19 января 2019 года православные верующие празднуют Крещение. Традиционная забава - окунание в прорубь, на самом деле имеет мало общего с христианством, однако в Бресте, не смотря на отсутствие благословения церкви, люди всё равно приходили, чтобы погрузиться в ледяную воду и набрать "святого" напитка для домашнего пользования.
На месте работали сотрудники ОСВОД, недалеко расположились автомобили медиков и спасателей
Людей было не то, чтобы много - но они шли и шли, с явной целью окунуться. Приходили целыми семьями, и входили в купель вместе. Многие с удовольствием фотографировались для социальных сетей.
Набрать освящённую воду можно было в ближайшей православной церкви.
Стоит напомнить, что данное место для окунания не было официальным, его люди организовали стихийно ещё вчера. Купание желающих будет продолжаться весь день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 19 января 2019 года православные верующие празднуют Крещение. Традиционная забава - окунание в прорубь, на самом деле имеет мало общего с христианством,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)