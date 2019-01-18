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На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь

19.01.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 19 января 2019 года православные верующие празднуют Крещение. Традиционная забава - окунание в прорубь, на самом деле имеет мало общего с христианством, однако в Бресте, не смотря на отсутствие благословения церкви, люди всё равно приходили, чтобы погрузиться в ледяную воду и набрать "святого" напитка для домашнего пользования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62694.php

На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь

На месте работали сотрудники ОСВОД, недалеко расположились автомобили медиков и спасателей МЧС, а Красный Крест развернул свою палатку для обогрева прямо у стихийной проруби.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62694.php

На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь

Людей было не то, чтобы много - но они шли и шли, с явной целью окунуться. Приходили целыми семьями, и входили в купель вместе. Многие с удовольствием фотографировались для социальных сетей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62694.php

На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь

Набрать освящённую воду можно было в ближайшей православной церкви.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62694.php

На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь

Стоит напомнить, что данное место для окунания не было официальным, его люди организовали стихийно ещё вчера. Купание желающих будет продолжаться весь день.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 19 января 2019 года православные верующие празднуют Крещение. Традиционная забава - окунание в прорубь, на самом деле имеет мало общего с христианством,...
 
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