На Гребном канале в Бресте без благословения церкви люди пришли окунуться в прорубь

Сегодня, 19 января 2019 года православные верующие празднуют Крещение. Традиционная забава - окунание в прорубь, на самом деле имеет мало общего с христианством, однако в Бресте, не смотря на отсутствие благословения церкви, люди всё равно приходили, чтобы погрузиться в ледяную воду и набрать "святого" напитка для домашнего пользования.



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На месте работали сотрудники ОСВОД, недалеко расположились автомобили медиков и спасателей МЧС , а Красный Крест развернул свою палатку для обогрева прямо у стихийной проруби.



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Людей было не то, чтобы много - но они шли и шли, с явной целью окунуться. Приходили целыми семьями, и входили в купель вместе. Многие с удовольствием фотографировались для социальных сетей.



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Набрать освящённую воду можно было в ближайшей православной церкви.



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Стоит напомнить, что данное место для окунания не было официальным, его люди организовали стихийно ещё вчера. Купание желающих будет продолжаться весь день.