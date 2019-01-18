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Арбенину выписали из больницы после сердечного приступа

19.01.2019 15:37 — Разное | Tut.by  
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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выписалась из больницы после сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря группы Марии Кохель.


Фото: snipers.net

Напомним, Арбенину экстренно госпитализировали накануне вечером, 17 января. у певицы случился сердечный приступ. Однако ее жизни ничего не угрожало.

«Диана Арбенина выписалась из французской клиники под свою ответственность. Опасность для жизни миновала», — сказала Кохель, добавив, что дальнейшее обследование и лечение певица планирует проходить на родине. «К слову, точный диагноз рок-звезде французские медики так и не поставили и боли в области сердца не сняли», — отметила представитель.

В своем инстаграме Арбенина поблагодарила поклонников за поддержку.

«Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами, — сказала она. — Пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, часовых поясов… Ну не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, договориться с головой. Постараюсь себя чуть-чуть беречь».

Об отмене запланированных концертов речи не шло.

Напомним, что 9 марта певица должна выступить в минском Дворце спорта с концертом.

 
 
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Об отмене запланированных концертов речи не шло.
 
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