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Арбенину выписали из больницы после сердечного приступа
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выписалась из больницы после сердечного приступа. Об этом сообщает
Напомним, Арбенину экстренно
«Диана Арбенина выписалась из французской клиники под свою ответственность. Опасность для жизни миновала», — сказала Кохель, добавив, что дальнейшее обследование и лечение певица планирует проходить на родине. «К слову, точный диагноз рок-звезде французские медики так и не поставили и боли в области сердца не сняли», — отметила представитель.
В своем инстаграме Арбенина
«Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами, — сказала она. — Пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, часовых поясов… Ну не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, договориться с головой. Постараюсь себя чуть-чуть беречь».
Об отмене запланированных концертов речи не шло.
Напомним, что 9 марта певица должна выступить в минском Дворце спорта с
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Об отмене запланированных концертов речи не шло.
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