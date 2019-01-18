Раскатали губу. Фото загадочного племени Оми, которое знает, как правильно это делать

пишет Лайф.ру. Фотограф Дейл Моррис бывал в гостях у племени Оми, которое обитает на юге Эфиопии, несколько раз в течение восьми лет,Лайф.ру.





Местные женщины, прихорашиваясь к празднику, наносят на лицо и тело краски, изготовленные из натуральных красителей, содержащихся в почве и растениях

Чем больше диаметр пластины, вставленной в нижнюю губу, тем более привлекательным считается её обладатель





Губу растягивают с раннего детства. Когда она становится достаточно эластичной, два нижних зуба удаляют.

Представители племени Оми модифицировали свои тела до того, как это стало мейнстримом







