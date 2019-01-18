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Раскатали губу. Фото загадочного племени Оми, которое знает, как правильно это делать
Британский фотограф Дейл Моррис на протяжении восьми лет снимал коренных жителей юга Эфиопии, которые украшают свои лица необычными аксессуарами.
Фото: © Dale R Morris/Caters News
Фотограф Дейл Моррис бывал в гостях у племени Оми, которое обитает на юге Эфиопии, несколько раз в течение восьми лет,
Местные женщины, прихорашиваясь к празднику, наносят на лицо и тело краски, изготовленные из натуральных красителей, содержащихся в почве и растениях
Чем больше диаметр пластины, вставленной в нижнюю губу, тем более привлекательным считается её обладатель
Губу растягивают с раннего детства. Когда она становится достаточно эластичной, два нижних зуба удаляют.
Представители племени Оми модифицировали свои тела до того, как это стало мейнстримом
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Британский фотограф Дейл Моррис на протяжении восьми лет снимал коренных жителей юга Эфиопии, которые украшают свои лица необычными аксессуарами.
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