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"В минском "Динамо" нет ни тренера, ни президента. Как мне сказали, клуб собираются продать"
Грузинский защитник минского "Динамо" Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе.
Я прибыл в Минск 12 января и отправился на медицинское обследование. Сначала мы будем готовиться к сезону в Минске, а потом поедем на сбор в Турцию. Тем не менее я все еще в неопределенности.
Почему?
Сейчас в "Динамо" нет ни тренера, ни президента. Как мне сказали, клуб собираются продать, и мы находимся в неопределенности, — сказал Наваловский в интервью
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Грузинский защитник минского "Динамо" Георгий Наваловский рассказал о неопределенности в клубе.
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