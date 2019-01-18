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На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж
19.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
Сегодня, 19 января, православные отмечают большой церковный праздник — Крещение Господне. Крещение — это не просто обряд, а таинство, которое дает человеку духовные силы и связывает с Богом.
Чином освящения воды, богослужением и традиционным купанием в воде отпраздновали волковычане и красносельчане Крещение Господне.
В эти дни освящают воду в церквях, которую потом хранят целый год, так как считается, что она всe это время сохраняет свои чудодейственные свойства.
На богослужение на водохранилищах «Дамба» и санатория «Пралеска» собралось немало волковычан. Оградив себя крестным знамением, многие из них окунулись в озеро. И не скрывали радостных эмоций. По их словам, окунание в крещенской воде — это не только следование православной традиции, но и укрепление веры, духа и тела.
Предлагаем фото и видеорепортаж с праздника глазами фотографа
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Сегодня, 19 января, православные отмечают большой церковный праздник — Крещение Господне. Крещение — это не просто обряд, а...
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