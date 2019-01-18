На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж





Сегодня, 19 января, православные отмечают большой церковный праздник — Крещение Господне. Крещение — это не просто обряд, а таинство, которое дает человеку духовные силы и связывает с Богом.

Чином освящения воды, богослужением и традиционным купанием в воде отпраздновали волковычане и красносельчане Крещение Господне.

В эти дни освящают воду в церквях, которую потом хранят целый год, так как считается, что она всe это время сохраняет свои чудодейственные свойства.

На богослужение на водохранилищах «Дамба» и санатория «Пралеска» собралось немало волковычан. Оградив себя крестным знамением, многие из них окунулись в озеро. И не скрывали радостных эмоций. По их словам, окунание в крещенской воде — это не только следование православной традиции, но и укрепление веры, духа и тела.

Предлагаем фото и видеорепортаж с праздника глазами фотографа Юлии Янович .





















































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