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На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

19.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

Сегодня, 19 января, православные отмечают большой церковный праздник — Крещение Господне. Крещение — это не просто обряд, а таинство, которое дает человеку духовные силы и связывает с Богом.

Чином освящения воды, богослужением и традиционным купанием в воде отпраздновали волковычане и красносельчане Крещение Господне.

В эти дни освящают воду в церквях, которую потом хранят целый год, так как считается, что она всe это время сохраняет свои чудодейственные свойства.

На богослужение на водохранилищах «Дамба» и санатория «Пралеска» собралось немало волковычан. Оградив себя крестным знамением, многие из них окунулись в озеро. И не скрывали радостных эмоций. По их словам, окунание в крещенской воде — это не только следование православной традиции, но и укрепление веры, духа и тела.

Предлагаем фото и видеорепортаж с праздника глазами фотографа Юлии Янович.

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

На Волковыщине отмечают Крещение Господне. Фоторепортаж

 

 

 

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Сегодня, 19 января, православные отмечают большой церковный праздник — Крещение Господне. Крещение — это не просто обряд, а...
 
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