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"Ивьевская лыжня-2019" удалась!

19.01.2019 — Разное | Ивьевский край  
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В рамках Всемирного дня снега в Ивье уже традиционно проходит зимнее соревнование "Ивьевская лыжня".

Сегодня на лыжной трассе по ул. Лесной развернулась самая настоящая лыжная гонка.

В личном первенстве участие смогли принять все желающие. В командном же зачете поучаствовало 16 спортивных групп из разных организаций района.

&quot;Ивьевская лыжня-2019&quot; удалась!

&quot;Ивьевская лыжня-2019&quot; удалась!

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4854-ivevskaya-lyzhnya-2019-udalas.html#sigProIdabcfbf8d28

В категории "Женщины, 18-34 года" 3 место заняла  Лариса Кулеш (Эйгердовский с/с), 2 место - Алеся Бородын (Лаздунский с/с), 1 место - Вероника Черник (ЦРБ).

В категории "Женщины от 35 лет" 3 место заняла  Ирина Шнейтор (ГСПЛ), 2 место - Людмила Пясецкая (Субботники СШ), 1 место - Татьяна Виршич (Лаздунский с/с).

В категории "Мужчины, 18-34 года" 3 место занял Д. Бильмон (лесхоз), 2 место - Денис Мисевич  (Бобровичи СШ), 1 место - Алексей Филимон (отдел учреждения культуры).

В категории "Мужчины от 35 лет" 3 место занял Валерий Бутько (Лаздунский с/с), 2 место - Виктор Козлов (Бобровичи СШ), 1 место - Александр Канарский (лесхоз).

&quot;Ивьевская лыжня-2019&quot; удалась!

В общем командном зачете 3-е место завоевала Бакштовская СШ, 2-е - Ивьевский лесхоз и почетное 1-е место в этом году занял Лаздунский сельсовет!

Поздравляем победителей, призеров и всех участников замечального праздника "Ивьевская лыжня"!

&quot;Ивьевская лыжня-2019&quot; удалась!

 
 
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В рамках Всемирного дня снега в Ивье уже традиционно проходит зимнее соревнование "Ивьевская лыжня". Сегодня на лыжной трассе по ул. Лесной развернулась самая...
 
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