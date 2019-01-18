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Увлекательные «Снежные забавы»

19.01.2019 — Разное | Ивьевский край  
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«Зима – время года скучное: холодно и неуютно, во дворах безлюдно, да и поиграть-то особо не во что», так думает большинство. Но только не ивьевчане! Одевшись потеплее, прихватив с собой пару теплых варежек и защитив лицо специальным «антиморозным» кремом, они вышли покорять снежные горизонты.

Увлекательные «Снежные забавы»

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4853-uvlekatelnye-snezhnye-zabavy.html#sigProId2dc549b345

Сегодня в Ивье отмечают Всемирный День снега, в рамках которого в каждой школе района проходит спортивно-игровая программа «Снежные забавы».

«Снежные забавы проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта среди молодежи, а также профилактики ВИЧ-инфекции и вредных привычек.

Ведет конкурсную программу Ивьевский районный центр творчества детей и молодежи, а организатором выступает Ивьевский РК ОО «БРСМ».

Команды учащихся школ с азартом выполняют все задания. Каждая из них стремится победить и, конечно же, никто не хочет быть побежденным.

 
 
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«Зима – время года скучное: холодно и неуютно, во дворах безлюдно, да и поиграть-то особо не во что», так думает большинство. Но только не ивьевчане! Одевшись...
 
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